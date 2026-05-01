«От безнадеги»: Губерниев – о тренерском назначении в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил приглашение Вадима Гаранина на пост главного тренера «Пари НН».
– Как оцените назначение Гаранина, который работал в Медиалиге, главным тренером «Пари НН»?
– Тренер довольно известный, может, ему решили дать шанс от безнадеги. Посмотрим, как он всколыхнет команду.
Я бы не сказал, что он из Медиалиги. Все‑таки в командах мастеров работал. Может, рассчитывают, что Гаранин не сказал последнего слова в тренерстве и выведет команду на новый уровень.
- Гаранин возглавил «Пари НН» вместо уволенного Алексея Шпилевского.
- Ради нижегородского клуба он покинул Lit Energy из Медиалиги.
- «Пари НН» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, имея 22 очка в 27 турах.
- Им осталось сыграть в текущем чемпионате с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».
Источник: «Матч ТВ»