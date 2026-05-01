«От безнадеги»: Губерниев – о тренерском назначении в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил приглашение Вадима Гаранина на пост главного тренера «Пари НН».

– Как оцените назначение Гаранина, который работал в Медиалиге, главным тренером «Пари НН»?

– Тренер довольно известный, может, ему решили дать шанс от безнадеги. Посмотрим, как он всколыхнет команду.

Я бы не сказал, что он из Медиалиги. Все‑таки в командах мастеров работал. Может, рассчитывают, что Гаранин не сказал последнего слова в тренерстве и выведет команду на новый уровень.