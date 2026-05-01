40-летний Ари хочет закончить карьеру матчем за сборную России

Бывший нападающий сборной России Ари рассказал о желании провести прощальный матч за клуб РПЛ или в составе национальной команды.
– У тебя давняя история отношений с Валерием Карпиным. Если бы он позвал в штаб сборной, согласился бы и на какую роль? Может, он уже предлагал?
– Я готов на любую роль в штабе сборной России, пока он меня не звал. Сборная – это сборная.
– Было видео, где Карпин говорит, что ты выйдешь играть с Никарагуа.
– (смеется).
– Была история с вызовом Дзюбы на один матч. Ты бы хотел выйти с условной командой Никарагуа?
– Это было бы шикарно, очень хотел бы провести последнюю игру и закончить карьеру.
Было бы здорово, если бы это произошло в команде, за которую я когда-то выступал: «Спартак», «Краснодар», «Локомотив». Но если так не получится, то посмотрим, какие варианты будут.
- Ари играл в РПЛ с 2010 по 2021 год.
- В его активе 2 матча за российскую сборную.