Быстров высказался о вылете «Локомотива» из Кубка России

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров объяснил кубковое поражение «Локомотива» от «Крыльев Советов».
- Команды встречались в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2.
- В серии пенальти победили самарцы.
- «Крылья» в следующем раунде турнира сыграют с ЦСКА.
«В современных реалиях было ожидаемо, что «Локомотив» вылетит. «Железнодорожники» точно рано расслабились.
Парни почувствовали, что есть шансы выйти дальше, и сдулись», – сказал Быстров.
Источник: «Спорт-Экспресс»