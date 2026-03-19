Быстров высказался о вылете «Локомотива» из Кубка России

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров объяснил кубковое поражение «Локомотива» от «Крыльев Советов».

Команды встречались в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2.

В серии пенальти победили самарцы.

«Крылья» в следующем раунде турнира сыграют с ЦСКА.

«В современных реалиях было ожидаемо, что «Локомотив» вылетит. «Железнодорожники» точно рано расслабились.

Парни почувствовали, что есть шансы выйти дальше, и сдулись», – сказал Быстров.