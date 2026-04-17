Гибель известного вратаря, драка в клубе РПЛ, Денисов покинул «Зенит» и другие новости

Кержаков заявил о приостановке тренерской карьеры.

Назначения судей на матчи 25-го тура РПЛ.

Суд вынес вердикт болельщикам «Зенита», кидавшим бутылки в игроков «Спартака».

Заявление Инфантино об участии сборной Ирана на ЧМ-2026.

«Зениту» предлагали 60 миллионов за бразильского игрока.

Роналду вырвало после матча «Аль-Насра».

Фанаты «Зенита» попросили исключить «Спартак» из РПЛ.

Романцев заявил, что большинство зенитовцев болеет за «Спартак».

Погиб экс-вратарь «Арсенала» и «Юве» Маннингер.

Игрока «Реала» выгнали из раздевалки после вылета от «Баварии».

На матч «Краснодара» назначили петербургских арбитров.

УЕФА не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на «сухарь» на «Энфилде».

В клубе РПЛ игрок подрался с тренером.

Денисов покинул «Зенит».

Член КДК РФС арестован по обвинению в мошенничестве.