Гибель известного вратаря, драка в клубе РПЛ, Денисов покинул «Зенит» и другие новости

Кержаков заявил о приостановке тренерской карьеры.
Назначения судей на матчи 25-го тура РПЛ.
Суд вынес вердикт болельщикам «Зенита», кидавшим бутылки в игроков «Спартака».
Заявление Инфантино об участии сборной Ирана на ЧМ-2026.
«Зениту» предлагали 60 миллионов за бразильского игрока.
Роналду вырвало после матча «Аль-Насра».
Фанаты «Зенита» попросили исключить «Спартак» из РПЛ.
Романцев заявил, что большинство зенитовцев болеет за «Спартак».
Погиб экс-вратарь «Арсенала» и «Юве» Маннингер.
Игрока «Реала» выгнали из раздевалки после вылета от «Баварии».
На матч «Краснодара» назначили петербургских арбитров.
УЕФА не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на «сухарь» на «Энфилде».
В клубе РПЛ игрок подрался с тренером.
Денисов покинул «Зенит».
Член КДК РФС арестован по обвинению в мошенничестве.