Фанаты «Зенита» попросили исключить «Спартак» из РПЛ

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на решение ЭСК по эпизоду из кубкового матча со «Спартаком» (0:0, 6:7 по пенальти).

На 57‑й минуте игрок красно-белых, получивший предупреждение в первом тайме желтую карточку, нарушил правила на вингере петербуржцев Андрее Мостовом. Арбитр Артем Чистяков зафиксировал фол, ограничившись устным предупреждением.

ЭСК решил, что это ошибка. Денисов должен был получить вторую желтую карточку.

Красно-белые прошли дальше и сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Вот, оказывается еще и Денисова не удалили. Итого – две ошибки в двух ключевых матчах сезона подряд.

В рамках восстановления стереотипа всемогущего админресурса «Газпрома» предлагаем с ФК «Спартак» снять шесть очков и отправить в Первый дивизион

Юбилей у нас или где?» – написали петербуржцы.