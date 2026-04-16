Фанаты «Зенита» попросили исключить «Спартак» из РПЛ

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на решение ЭСК по эпизоду из кубкового матча со «Спартаком» (0:0, 6:7 по пенальти).
- На 57‑й минуте игрок красно-белых, получивший предупреждение в первом тайме желтую карточку, нарушил правила на вингере петербуржцев Андрее Мостовом. Арбитр Артем Чистяков зафиксировал фол, ограничившись устным предупреждением.
- ЭСК решил, что это ошибка. Денисов должен был получить вторую желтую карточку.
- Красно-белые прошли дальше и сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
«Вот, оказывается еще и Денисова не удалили. Итого – две ошибки в двух ключевых матчах сезона подряд.
В рамках восстановления стереотипа всемогущего админресурса «Газпрома» предлагаем с ФК «Спартак» снять шесть очков и отправить в Первый дивизион
Юбилей у нас или где?» – написали петербуржцы.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»