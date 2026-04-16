Фанаты «Зенита» попросили исключить «Спартак» из РПЛ

Сегодня, 14:19
3

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на решение ЭСК по эпизоду из кубкового матча со «Спартаком» (0:0, 6:7 по пенальти).

  • На 57‑й минуте игрок красно-белых, получивший предупреждение в первом тайме желтую карточку, нарушил правила на вингере петербуржцев Андрее Мостовом. Арбитр Артем Чистяков зафиксировал фол, ограничившись устным предупреждением.
  • ЭСК решил, что это ошибка. Денисов должен был получить вторую желтую карточку.
  • Красно-белые прошли дальше и сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Вот, оказывается еще и Денисова не удалили. Итого – две ошибки в двух ключевых матчах сезона подряд.

В рамках восстановления стереотипа всемогущего админресурса «Газпрома» предлагаем с ФК «Спартак» снять шесть очков и отправить в Первый дивизион

Юбилей у нас или где?» – написали петербуржцы.

Еще по теме:
Агент Фелипе Аугусто высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
Экс-игрок «Зенита» сказал, есть ли у клуба админресурс 4
«Зениту» предлагали 60 миллионов за бразильского игрока 7
Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит
Комментарии (4)
АлексМак
1776338653
только так!
За что бан ?
1776339214
опять "бомба" издит . где фанаты и где кафешка ? вброс для даунов , которым что фигуристы , что хоккеисты .....
Красногвардейчик
1776340017
Ну судья вас с Махачами вытащил, а со Спартаком просто справедливость вернулась, вот и всё
Главные новости
Фанаты «Зенита» попросили исключить «Спартак» из РПЛ
14:19
4
Экс-игрок «Зенита» сказал, есть ли у клуба админресурс
13:32
8
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Воробьева и Карпукаса
13:13
Брат Лички ответил, есть ли у Марцела предложение от ЦСКА
12:47
1
Роналду вырвало после матча «Аль-Насра»
12:39
8
«Зениту» предлагали 60 миллионов за бразильского игрока
12:28
8
Заявление Инфантино об участии сборной Ирана на ЧМ-2026
12:13
16
Суд вынес вердикт болельщикам «Зенита», кидавшим бутылки в игроков «Спартака»
12:01
48
Защитник «Баварии» заявил об оскорблении со стороны игрока «Реала»
11:49
3
Аршавин – о пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»: «Нельзя такие давать»
11:38
22
Все новости
Все новости
Игрок «Спартака» заявил, что мог бы стать бойцом UFC
14:43
Фанаты «Зенита» попросили исключить «Спартак» из РПЛ
14:19
4
Агент Фелипе Аугусто высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:41
Аршавин сказал, как снизить число ошибок судей в РПЛ
12:58
Назначения судей на матчи 25-го тура РПЛ
11:12
12
Губерниев тремя словами оценил умение Евсеева материться
10:43
5
Кержаков заявил о приостановке тренерской карьеры
09:53
4
Где смотреть матч «Ростов» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 17 апреля 2026
09:43
Агент Маркиньоса отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Црвену Звезду»
09:00
4
Аршавин перечислил проблемы ЦСКА
08:30
8
Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина
Вчера, 23:15
14
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом
Вчера, 22:45
18
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
Вчера, 21:23
5
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина
Вчера, 21:03
1
Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю
Вчера, 20:53
2
В РПЛ выявили команду без яиц
Вчера, 20:31
19
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
Вчера, 20:17
24
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
Вчера, 20:11
1
Дзюбе пожелали вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:05
10
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
Вчера, 19:53
12
Легенда ММА готов подраться с Дзюбой
Вчера, 19:45
6
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
Вчера, 19:19
11
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:14
24
Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого
Вчера, 19:05
7
Талалаеву предрекли драку с Акинфеевым после назначения в ЦСКА
Вчера, 18:29
11
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
Вчера, 18:09
12
Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
Вчера, 17:48
6
Радимов не согласен с удалением Педро с «Краснодаром»: «Не нравятся чемпионства «Зенита» – так и скажите»
Вчера, 17:37
11
