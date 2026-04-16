Романцев заявил, что большинство зенитовцев болеет за «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился парадоксальной мыслью об отношении к клубу в Санкт-Петербурге.

«В «Зените» болеет за «Спартак» большинство. В нынешнем.

Посмотрите, почитайте, начиная от моего друга Генки Орлова, ветераны, бывшие игроки – все сейчас спартаковским тренером интересуются, все рекомендуют! Как хотят, чтобы «Спартак» заиграл. Все, оказывается, болельщики «Спартака» – зенитовцы! Их «Спартак» интересует, поэтому никогда ни одна команда не будет даже близка по популярности к народной», – сказал Романцев на ютуб-канале Nobel.