  Романцев заявил, что большинство зенитовцев болеет за «Спартак»

Романцев заявил, что большинство зенитовцев болеет за «Спартак»

Сегодня, 15:27
13

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился парадоксальной мыслью об отношении к клубу в Санкт-Петербурге.

«В «Зените» болеет за «Спартак» большинство. В нынешнем.

Посмотрите, почитайте, начиная от моего друга Генки Орлова, ветераны, бывшие игроки – все сейчас спартаковским тренером интересуются, все рекомендуют! Как хотят, чтобы «Спартак» заиграл. Все, оказывается, болельщики «Спартака» – зенитовцы! Их «Спартак» интересует, поэтому никогда ни одна команда не будет даже близка по популярности к народной», – сказал Романцев на ютуб-канале Nobel.

  • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • «Зенит» борется за чемпионство.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Романцев Олег
Комментарии (13)
порт
1776343190
Сочувствуют.
Ответить
Стыдно
1776343198
Да я тоже скажу 3,14дец сырдыху, слава обоссаному ромбику! _________________ Ой забанят сейчас, фоткайте действительную радость сырдыха вонючего, и почему я на него блеванул!!! Зенит Чемпион!!!!!!!
Ответить
СильныйМозг
1776343486
Пора в дом престорелых жизофреников.
Ответить
...уефан
1776345663
...тончайше-лёгкий троллинг от О.И...
Ответить
Цугундeр
1776346666
))) Во въ.бал старый,так въ.бал....) Сколько сегодня?
Ответить
Прокс
1776348589
Шахта и Раинка Сосо у друг друга,решили работать в 3 смены!!!
Ответить
DMитрий
1776348902
Упустил только Олежа одну деталь, - какое ему друг Генка прислал сообщение после этих мыслей вслух: Ель в лесу, под елью белка, белки песенки поёт и орешки всё грызёт, а орешки не простые, все скорлупки золотые...
Ответить
За что бан ?
1776351049
Ну по тому же принцмпу можно утверждать , что подавляющее число свиносекты топит за Зенит . Так переживают ведь ...
Ответить
