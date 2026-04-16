В клубе РПЛ игрок подрался с тренером

В «Сочи» случился внутренний конфликт. О нем рассказал инсайдер Иван Карпов.

«Крики, предъявы и драка тренера с игроком в раздевалке «Сочи»: после поражения в Нижнем (1:2) Осинькин устроил команде разнос. Он картинно кидался бутылками об пол и много кричал, но все не по делу.

В какой-то момент не выдержал Кирилл Кравцов: «Как вы нас тренировали, так мы и сыграли. А тому, что вы сейчас рассказываете, вы нас не учили и установок таких не давали».

Коуч, привыкший томиться в теплой ванне согласия своих воспитанников, где никто не выступает, даже если старший неправ, резко поплыл и стал предъявлять конкретно Кириллу, что тот пешком ходил по полю.

В результате раскрасневшийся от обилия взрослых эмоций детский воспитатель Осинькин убежал из раздевалки, но вскоре туда ворвался тренер по вратарям Антонюк и набросился с кулаками на Кравцова.

Драку, слава богу, быстро разняли и увечий никто не получил. Однако футболист тут же отправился в глубокий запас.

Позже Кравцов пытался объясниться с тренером, но безуспешно. К слову, после инцидента к партнеру приходили ребята из числа воспитанников Осинькина и говорили, что Кирилл прав, но его не поддержали из-за уважения к Виталичу.

Так или иначе, матч в Нижнем стал 99-м в сочинской части карьеры Кравцова, который с большим уважением и даже трепетом относится к клубу.

Появится ли Кирилл на поле в игре с «Ростовом», чтобы отметить сотку, или обида Осинькина на правду перевесит, а у Кравы так и останется 99 матчей за «Сочи»?».