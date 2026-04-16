Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В клубе РПЛ игрок подрался с тренером

Сегодня, 19:15
12

В «Сочи» случился внутренний конфликт. О нем рассказал инсайдер Иван Карпов.

«Крики, предъявы и драка тренера с игроком в раздевалке «Сочи»: после поражения в Нижнем (1:2) Осинькин устроил команде разнос. Он картинно кидался бутылками об пол и много кричал, но все не по делу.

В какой-то момент не выдержал Кирилл Кравцов: «Как вы нас тренировали, так мы и сыграли. А тому, что вы сейчас рассказываете, вы нас не учили и установок таких не давали».

Коуч, привыкший томиться в теплой ванне согласия своих воспитанников, где никто не выступает, даже если старший неправ, резко поплыл и стал предъявлять конкретно Кириллу, что тот пешком ходил по полю.

В результате раскрасневшийся от обилия взрослых эмоций детский воспитатель Осинькин убежал из раздевалки, но вскоре туда ворвался тренер по вратарям Антонюк и набросился с кулаками на Кравцова.

Драку, слава богу, быстро разняли и увечий никто не получил. Однако футболист тут же отправился в глубокий запас.

Позже Кравцов пытался объясниться с тренером, но безуспешно. К слову, после инцидента к партнеру приходили ребята из числа воспитанников Осинькина и говорили, что Кирилл прав, но его не поддержали из-за уважения к Виталичу.

Так или иначе, матч в Нижнем стал 99-м в сочинской части карьеры Кравцова, который с большим уважением и даже трепетом относится к клубу.

Появится ли Кирилл на поле в игре с «Ростовом», чтобы отметить сотку, или обида Осинькина на правду перевесит, а у Кравы так и останется 99 матчей за «Сочи»?».

  • «Сочи» идет в РПЛ последним.
  • Осинькин принял «Сочи» по ходу сезона, сменив испанца Роберта Морено.
  • Матч 25-го тура «Ростов» – «Сочи» состоится завтра, 17 апреля.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сочи Кравцов Кирилл Осинькин Игорь
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1776356408
Искусственно созданный клуп, должен так же и закончится.
Ответить
ZAITZEFF2011
1776356628
Ну вот-теперь вместо работы над ошибками футболисты и тренеры начали драться между собой.
Ответить
biber.ru
1776356847
Изложение на премию Чехова тянет.
Ответить
Император 1
1776356988
Вопрос только в том, правда ли это
Ответить
Интерес
1776357227
Интересно, представитель какого обиженного клуба этого карпа подцепит на крючок и поджарит? Или просто своему коту скормит...
Ответить
volic
1776358876
Сочи это недоклуб ему пора в пердив.
Ответить
FCSpartakM
1776359003
Как я и писал, что это физручелло бесполезный, но у Витали есть целая секта, которая верит в его гений)
Ответить
odessakmv
1776359764
тут в каком-то Реале игроков после поражения гонят из раздевалки, а тут аж Целый Сочи
Ответить
Яхта 16
1776360591
Ньдя: «Крики, предъявы и драка тренера с игроком в раздевалке «Сочи»: после поражения в Нижнем (1:2) Осинькин устроил команде разнос. Он картинно кидался бутылками об пол и много кричал, но все не по делу. В какой-то момент не выдержал Кирилл Кравцов: «Как вы нас тренировали, так мы и сыграли. А тому, что вы сейчас рассказываете, вы нас не учили и установок таких не давали». Футболисты проиграв мачт, набросились на тренера с ножами, стыдно за них, какие бы они ни были игроки - в расход!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 