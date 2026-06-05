В «Динамо» рассказали о ситуации с контрактом Лунева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб сделал предложение вратарю Андрею Луневу о продлении контракта.

– Была новость, что вам не удается достигнуть договоренности о новом контракте с Луневым.

– Мы в переговорах. Автоматическое условие [продления] он не выполнил. Сделали ему предложение, ждем.