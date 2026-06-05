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В «Динамо» рассказали о ситуации с контрактом Лунева

Сегодня, 09:15
1

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб сделал предложение вратарю Андрею Луневу о продлении контракта.

– Была новость, что вам не удается достигнуть договоренности о новом контракте с Луневым.

– Мы в переговорах. Автоматическое условие [продления] он не выполнил. Сделали ему предложение, ждем.

  • Срок контракта 34-летнего Лунева с «Динамо» рассчитан до 30 июня.
  • В минувшем сезоне он провел за бело-голубых 18 матчей, пропустил 21 гол, сыграл на ноль в 4 встречах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Лунев Андрей
Комментарии (1)
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evgevg13
1780650918
Ну да, оочень ценный вратарь. Второго такого нет.
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