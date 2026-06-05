Батраков высказался о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своем будущем.
– Ты спокойно говорил: «Возможно, перехода в Европу никогда и не случится».
– Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив.
– Ощущаешь, что уперся в потолок в РПЛ?
– Нет.
– Аршавин недавно заявил: «Если Батракова позовет «Зенит», надо переходить». Перейдешь?
– На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Sport24