Батраков высказался о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своем будущем.

– Ты спокойно говорил: «Возможно, перехода в Европу никогда и не случится».

– Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив.

– Ощущаешь, что уперся в потолок в РПЛ?

– Нет.

– Аршавин недавно заявил: «Если Батракова позовет «Зенит», надо переходить». Перейдешь?

– На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует.