Назначения судей на матчи 25-го тура РПЛ

Сегодня, 11:12
12

РФС обнародовал списки арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 25-го тура РПЛ.

17 апреля (пятница)

«Ростов» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Николай Иванов.

18 апреля (суббота)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.

«Рубин» – «Акрон»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Александр Гончар.

19 апреля (воскресенье)

«Динамо Мх» – «Зенит»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Владимир Казьменко.

«Краснодар» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Вячеслав Харламов.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург Сочи Локомотив Крылья Советов ЦСКА Рубин Акрон Пари НН Динамо Динамо Мх Зенит Спартак Ахмат Краснодар Балтика Шадыханов Павел Левников Кирилл Кукуляк Евгений Чистяков Артем Буланов Евгений Шафеев Рафаэль Прокопов Андрей Танашев Инал
Комментарии (12)
romewdaki
1776328183
Цугундeр
1776329120
" судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев;" )) Но слава Богу есть Сухой! Но слава Богу есть Сухой! На ВАаааРе.. Припев!)) "Когда твой друг в крови - «à la guerre comme à la guerre» - Когда твой друг в крови, Будь рядом до конца!"))
Дубина
1776329676
Стыдно за блох! Опять своих сажают(( Снова будут линии офс.на вар двигать -))))) хахаха ЗПРФ....
NewLife
1776329715
1) Уверен, при Левникове быки потеряют очки. 2) Кукуяна похоже надолго отодвинули, чтобы не напоминать людям, что у б@мжей левые два очка.
BarStep
1776330205
За ярко-выраженное судейство в предыдущем туре, Сереге Карасеву выписали заслуженный выходной Гы
За что бан ?
1776330649
Получается стоеросовна - запевала у них в свиносекте , а остальной "хор" после подхватит ихний коронный шлягер (исполняется за день-два до начала тура ).
...уефан
1776332788
...во, времена! Интересуют меня теперь только те судьи, которые обслуживают матчи Краснодара и Зенита, и думаю, я не один такой)...
xkixerx
1776337207
О, Шафеев выплыл опять, сочувствую мясокомбинату....
Иван Петров 1986
1776338015
Кирюша Левников все сделает, чтобы утопить Краснодар.
18+
