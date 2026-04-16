Назначения судей на матчи 25-го тура РПЛ

РФС обнародовал списки арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 25-го тура РПЛ.

17 апреля (пятница)

«Ростов» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Николай Иванов.

18 апреля (суббота)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.

«Рубин» – «Акрон»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Александр Гончар.

19 апреля (воскресенье)

«Динамо Мх» – «Зенит»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Владимир Казьменко.

«Краснодар» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Вячеслав Харламов.