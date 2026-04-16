На матч «Краснодара» назначили петербургских арбитров

Болельщики обратили внимание на странное назначение судей на матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика».
Игру обслужит полностью петербургская бригада во главе с Кириллом Левниковым. При этом петербургский «Зенит» борется с «Краснодаром» за чемпионство.
- В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
Источник: «Бомбардир»