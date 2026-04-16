На матч «Краснодара» назначили петербургских арбитров

Болельщики обратили внимание на странное назначение судей на матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика».

Игру обслужит полностью петербургская бригада во главе с Кириллом Левниковым. При этом петербургский «Зенит» борется с «Краснодаром» за чемпионство.