Игрока «Реала» выгнали из раздевалки после вылета от «Баварии»

В раздевалке «Реала» после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4) была напряженная обстановка.
На беседу с командой пришел президент Флорентино Перес. Одним из его поступков было удаление из раздевалки футболиста Арды Гюлера. Турок собрал вещи и вышел.
- Голы у «Баварии» в этом матче забили Александар Павлович на 6-й минуте, Гарри Кейн на 38-й, Луис Диас на 89-й и Майкл Олисе на 90+4-й. У «Реала» отличились Арда Гюлер на 1-й и 29-й и Килиан Мбаппе на 42-й.
- «Бавария» уступала по ходу встречи, но сумела переломить ситуацию в свою пользу. В полуфинале мюнхенцы встретятся с французским «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
- Финал Лиги чемпионов состоится в Будапеште (Венгрия).
