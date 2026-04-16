Игрока «Реала» выгнали из раздевалки после вылета от «Баварии»

В раздевалке «Реала» после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4) была напряженная обстановка.

На беседу с командой пришел президент Флорентино Перес. Одним из его поступков было удаление из раздевалки футболиста Арды Гюлера. Турок собрал вещи и вышел.