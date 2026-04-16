Заявление Инфантино об участии сборной Ирана на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино заверил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира-2026.
«Сборная Ирана приедет. Абсолютно. Мы надеемся, что к тому времени ситуация успокоится. Это бы очень помогло. Но Иран, конечно, должен приехать, они должны представлять свой народ. Сборная прошла квалификацию, и игроки хотят играть. Я видел их две недели назад. У них действительно довольно хорошая команда. Им просто нужно приехать. Спорт должен быть отделен от политики», – сказал Инфантино.
- Иран может отказаться от выступлений на чемпионате мира по политическим мотивам.
- Сборная должна выступить на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
- Ранее ФИФА отказалась удовлетворить требование футбольной федерации Ирана о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 из США в Мексику.
- Сообщалось, что, в случае отказа Ирана от участия, ФИФА проведет межконтинентальный плей-офф для определения команды, которая его заменит.
Источник: Voetbal International