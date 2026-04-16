Заявление Инфантино об участии сборной Ирана на ЧМ-2026

Сегодня, 12:13
16

Президент ФИФА Джанни Инфантино заверил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира-2026.

«Сборная Ирана приедет. Абсолютно. Мы надеемся, что к тому времени ситуация успокоится. Это бы очень помогло. Но Иран, конечно, должен приехать, они должны представлять свой народ. Сборная прошла квалификацию, и игроки хотят играть. Я видел их две недели назад. У них действительно довольно хорошая команда. Им просто нужно приехать. Спорт должен быть отделен от политики», – сказал Инфантино.

  • Иран может отказаться от выступлений на чемпионате мира по политическим мотивам.
  • Сборная должна выступить на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
  • Ранее ФИФА отказалась удовлетворить требование футбольной федерации Ирана о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 из США в Мексику.
  • Сообщалось, что, в случае отказа Ирана от участия, ФИФА проведет межконтинентальный плей-офф для определения команды, которая его заменит.

R_a_i_n
1776332857
Тройные стандарты однако.
Bomjipidary
1776333472
******** коNчеNый
NewLife
1776333679
"Спорт должен быть отделен от политики" Отдели от политики Трумпа, и со спортом все будет ок.
Давид59
1776334320
Спорт должен быть отделён от политики? Странное заявление Инфантино. Чего там от чего он собирается отделять? Иран ни на кого не нападал, на него никто санкции не накладывал. Иранские футболисты хотят играть. Чего от чего Инфантино хочет отделять?
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776335239
РФСГПРФ ГРФ если футбол, по словам Джанни, который дилетант в футболе, вне политики, то почему в международных матчах под эгидой ФИФА не играет сборная Палестины? Джанни уже несоответсвует прогрессу игры, вар надо отменять, монополия ФИФА на мировой футбол скоро рухнет ⚽
САНЁК17
1776336716
Млат бздет и не краснеет
Cleaner
1776337276
Инфантино это двуличная пиндосовская тряпка...(((
алдан2014
1776337735
Двуликий анус
Император 1
1776339181
Спорт должен быть отделен от политики— да что ты говоришь ско.тина лицемерная
Антрацитовый волхв
1776339578
Есть "спорт не касается политики" и "вы не понимаете — это другое".
