Заявление Инфантино об участии сборной Ирана на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино заверил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира-2026.

«Сборная Ирана приедет. Абсолютно. Мы надеемся, что к тому времени ситуация успокоится. Это бы очень помогло. Но Иран, конечно, должен приехать, они должны представлять свой народ. Сборная прошла квалификацию, и игроки хотят играть. Я видел их две недели назад. У них действительно довольно хорошая команда. Им просто нужно приехать. Спорт должен быть отделен от политики», – сказал Инфантино.