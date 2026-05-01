Задержан арбитр ЧМ-2026 – он трогал мальчика и пытался заманить его в номер отеля

Стало известно о задержании неназванного футбольного судьи в Великобритании.

Его арестовали по подозрению в сексуальном насилии над подростком.

Арбитр-иностранец, которому около 30 лет, трогал мальчика и пытался заманить его в номер отеля.

Судью, заявленного для работы на матчах ЧМ-2026, отстранили до окончания расследования.

Подозреваемый приезжал в Британию для проведения еврокубкового матча. Вскоре после задержания его освободили под залог.