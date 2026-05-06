Игрок, оскорбивший Винисиуса, может пропустить начало ЧМ-2026

ФИФА распространила дисквалификацию полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни на матчи сборных.

Ранее УЕФА наказал аргентинца за слова в адрес вингера «Реала» Винисиуса в первом стыковом матче команд в Лиге чемпионов 17 февраля в Лиссабоне.

Футболист португальского клуба был отстранен за дискриминационное (гомофобное) поведение на 6 матчей, 3 из которых условно с испытательным сроком в 2 года. 1 из игр дисквалификации аргентинец уже отбыл.

Таким образом, Престианни пропустит два первых матча на чемпионате мира-2026, если будет вызван в сборную.