Игрок, оскорбивший Винисиуса, может пропустить начало ЧМ-2026

ФИФА распространила дисквалификацию полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни на матчи сборных.
Ранее УЕФА наказал аргентинца за слова в адрес вингера «Реала» Винисиуса в первом стыковом матче команд в Лиге чемпионов 17 февраля в Лиссабоне.
Футболист португальского клуба был отстранен за дискриминационное (гомофобное) поведение на 6 матчей, 3 из которых условно с испытательным сроком в 2 года. 1 из игр дисквалификации аргентинец уже отбыл.
Таким образом, Престианни пропустит два первых матча на чемпионате мира-2026, если будет вызван в сборную.
- Игру «Бенфика» – «Реал» зимой останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил Престианни в расистских высказываниях. «Реал» тогда победил со счетом 1:0 благодаря голу бразильца.
- УЕФА временно отстранил аргентинца на ответную игру, и она была учтена при вынесении окончательного вердикта.
Источник: страница Роба Харриса в соцсети X