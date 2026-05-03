США не дали визу российскому футбольному журналисту

Журналист, блогер Севастиан Терлецкий пытался попасть в США на чемпионат мира-2026.
Однако на бусти-аккаунте Сергея Егорова Терлецкий сообщил, что американское посольство отказало ему в визе. Сначала отказ поступил из посольства в Казахстане, затем – в Польше.
Причины объяснять не стали. Терлецкий теперь планирует попасть на мексиканские матчи, но нелегально попадать в США он не хочет.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике ближайшим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: «Бомбардир»