США не дали визу российскому футбольному журналисту

Журналист, блогер Севастиан Терлецкий пытался попасть в США на чемпионат мира-2026.

Однако на бусти-аккаунте Сергея Егорова Терлецкий сообщил, что американское посольство отказало ему в визе. Сначала отказ поступил из посольства в Казахстане, затем – в Польше.

Причины объяснять не стали. Терлецкий теперь планирует попасть на мексиканские матчи, но нелегально попадать в США он не хочет.