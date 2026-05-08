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  • Только один игрок «Зенита» попал в альбом Panini, посвященный ЧМ-2026

Только один игрок «Зенита» попал в альбом Panini, посвященный ЧМ-2026

8 мая, 14:27
2

Вышел в свет специальный альбом для наклеек Panini, посвященный чемпионату мира-2026.

В альбоме есть нападающий сборной Бразилии и «Зенита» Луис Энрике.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Бразильцы сыграют в одной группе с Гаити, Марокко и Шотландией.

  • В январе 2025 года «Зенит» приобрел Энрике за 33 млн евро у бразильского «Ботафого».
  • С тех пор нападающий забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. В нем есть опция продления еще на год. Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро. Энрике интересен «Наполи» и «Лиону».

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Бразилия Энрике Луис
Комментарии (2)
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рылы
1778241531
эти альбомы ещё живы? помню, в детстве собирал. мортал комбат, евро-1996, в мире животных (там спартачи представлены, в основном), мыши-рокеры с марса, трансформеры, король-лев, аладдин, робокоп и т.д.)) не знал, что они существуют аж в 2026.
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Volrad777
1778256492
Это топ игрок за 33 ляма целых 14 результатативнвх действий. Срамота
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