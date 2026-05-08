Только один игрок «Зенита» попал в альбом Panini, посвященный ЧМ-2026

Вышел в свет специальный альбом для наклеек Panini, посвященный чемпионату мира-2026.
В альбоме есть нападающий сборной Бразилии и «Зенита» Луис Энрике.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Бразильцы сыграют в одной группе с Гаити, Марокко и Шотландией.
- В январе 2025 года «Зенит» приобрел Энрике за 33 млн евро у бразильского «Ботафого».
- С тех пор нападающий забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. В нем есть опция продления еще на год. Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро. Энрике интересен «Наполи» и «Лиону».
Источник: «Бомбардир»