Только один игрок «Зенита» попал в альбом Panini, посвященный ЧМ-2026

Вышел в свет специальный альбом для наклеек Panini, посвященный чемпионату мира-2026.

В альбоме есть нападающий сборной Бразилии и «Зенита» Луис Энрике.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Бразильцы сыграют в одной группе с Гаити, Марокко и Шотландией.