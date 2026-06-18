В пятницу, 19 июня, пройдут три матча второго тура группового этапа. Канада встретится с Катаром, Мексика сыграет с Южной Кореей, а США сразятся с Австралией. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

19 июня, пятница

Канада – Катар

Начало матча: 1:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Би-Си Плэйс» (Ванкувер)

Трансляция: «Кинопоиск»

Мексика – Южная Корея

Начало матча: 4:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Эстадио Акрон» (Гвадалахара)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

США – Австралия