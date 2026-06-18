В пятницу, 19 июня, пройдут три матча второго тура группового этапа. Канада встретится с Катаром, Мексика сыграет с Южной Кореей, а США сразятся с Австралией. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
19 июня, пятница
Канада – Катар
- Начало матча: 1:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Би-Си Плэйс» (Ванкувер)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Мексика – Южная Корея
- Начало матча: 4:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Эстадио Акрон» (Гвадалахара)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
США – Австралия
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»