Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал 0:0 с Ираном

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подвел итоги матча с Ираном.

Команды сыграли во втором туре группового этапа ЧМ-2026 со счетом 0:0.

Бельгийцы имеют перед третьим туром с Новой Зеландией два очка и занимают второе место в группе.

«Сегодня мы были неэффективны. У нас было 70 процентов владения мячом, но не хватало глубины и вертикальной игры.

Игроки, вышедшие на замену, добавили динамики и свежести, но вдесятером всегда сложно. Это сказывается.

В футболе, тем не менее, нужно быть готовым ко всем сценариям. Сейчас главное – матч с Новой Зеландией. Я верю в свою команду», – сказал Гарсия.