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  • Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал 0:0 с Ираном

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал 0:0 с Ираном

Сегодня, 01:29
1

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подвел итоги матча с Ираном.

  • Команды сыграли во втором туре группового этапа ЧМ-2026 со счетом 0:0.
  • Бельгийцы имеют перед третьим туром с Новой Зеландией два очка и занимают второе место в группе.

«Сегодня мы были неэффективны. У нас было 70 процентов владения мячом, но не хватало глубины и вертикальной игры.

Игроки, вышедшие на замену, добавили динамики и свежести, но вдесятером всегда сложно. Это сказывается.

В футболе, тем не менее, нужно быть готовым ко всем сценариям. Сейчас главное – матч с Новой Зеландией. Я верю в свою команду», – сказал Гарсия.

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Источник: HLN
Чемпионат мира Иран Бельгия Гарсия Руди
Комментарии (1)
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zlobny_zenitos
1782088153
Смена поколений, как ни крути...и Лукаку уже не тот...золотые мальчики показали максимум - 3-е место на прошлом чемпионате и всё...долго запрягали, все ждали, ну вот, ну вот вот...а потом прогорели мальчики как-то видать...А Иран то неплох...и когда забили в 1 тайме офсайд то "на соплях", если по новым правилам, то у иранца жопа была в офсайде с рукой (локоть) рукой забивать нельзя, значит жопа сделала свое дело, а так глядишь еще одна "сенсация" была бы))) и выход во 2 тайме с красной у бельгийца и потом моменты)))
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