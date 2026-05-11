Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

78-летний Адвокат возобновит тренерскую карьеру ради ЧМ-2026

Сегодня, 21:14
3

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возвращается в профессиональный футбол.

78-летний специалист будет руководить сборной Кюрасао на предстоящем чемпионате мира.

В феврале тренер закончил карьеру из-за болезни дочери.

Сейчас же дочери Адвоката стало лучше, поэтому он вернется к работе. На этом настояли игроки и спонсоры сборной Кюрасао.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Кюрасао попала в одну группу с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.

Еще по теме:
78-летний Адвокат нашел новую работу 3
Реакция фанатов «Зенита» на уход Адвоката из футбола 3
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру 5
Источник: De Telegraaf
Чемпионат мира Кюрасао Адвокат Дик
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Квальярелло
1778523798
Стыдно за этих невежд, ой как стыдно, надо писать Адвокаат! Так правильно! Dirk (Dick) Nicolaas Advocaat Стыдно их, ой как стыдно!!!!!
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778526815
РФСПРФ ГРФ круто, Бонапарт возвращается ⚽
Ответить
Главные новости
⚡️ РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо» и отстал от «Зенита» за тур до финиша чемпионата
22:02
86
Мбаппе отказался играть за «Реал» в двух матчах
21:45
Президент РПЛ анонсировал «фокус-покус» в 30-м туре
21:29
Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ
21:21
78-летний Адвокат возобновит тренерскую карьеру ради ЧМ-2026
21:14
3
Пономарев одним словом описал волевую победу ЦСКА над «Пари НН»
20:59
Карседо высказался о победе «Спартака» над «Рубином»
20:47
3
ФотоЯмаль поиздевался над игроком «Реала»
20:42
1
ФотоИгрок «Динамо» вышел на матч с подбитым глазом
20:39
4
«Зенит» и «Спартак» поспорят за футболиста «Сочи»
20:23
4
Все новости
Все новости
Иран выдвинул 10 условий своего участия в ЧМ-2018
9 мая
8
Стало известно, попадет ли Неймар в расширенный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026
9 мая
2
Раскрыта дата отправки сборной Узбекистана на ЧМ-2026
8 мая
6
ФотоТолько один игрок «Зенита» попал в альбом Panini, посвященный ЧМ-2026
8 мая
2
ФИФА вынесла решение по участию Хайкина в ЧМ-2026
8 мая
15
ВидеоШакира анонсировала официальную песню ЧМ-2026 с необычным названием
7 мая
11
Трамп – о цене билетов на первый матч США на ЧМ-2026: «Я бы столько не заплатил, честно говоря»
7 мая
Инфантино сказал, кому готов лично принести хот-дог и кока-колу на финале ЧМ-2026
6 мая
3
Игрок, оскорбивший Винисиуса, может пропустить начало ЧМ-2026
6 мая
Анри назвал фаворитов ЧМ-2026
5 мая
1
США не дали визу российскому футбольному журналисту
3 мая
4
Папа Римский ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026
2 мая
3
Задержан арбитр ЧМ-2026 – он трогал мальчика и пытался заманить его в номер отеля
1 мая
17
На конгрессе ФИФА случился инцидент с представителями Израиля и Палестины
1 мая
11
Трамп разрешил Ирану играть на ЧМ-2026
30 апреля
11
ФИФА поставила точку в вопросе участия Ирана в ЧМ-2026
30 апреля
40
Раскрыт размер увеличенного призового фонда ЧМ-2026
29 апреля
3
Инфантино отказали в усиленном кортеже на уровне президента США
28 апреля
2
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Нино оценил свои шансы сыграть за Бразилию на чемпионате мира
27 апреля
1
Полузащитник сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
27 апреля
3
Еще один футболист «Реала» пропустит ЧМ-2026
25 апреля
4
Трамп высказался о запрете на участие Ирана в ЧМ-2026
24 апреля
11
Итальянские чиновники высказались о возможной замене Ирана на ЧМ-2026
24 апреля
6
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
23 апреля
8
Реакция ФИФА на предложение заменить Иран на Италию на ЧМ-2026
23 апреля
19
Спецпосланник Трампа предложил заменить Иран на Италию на ЧМ-2026
23 апреля
3
Игрок «Баварии» пропустит ЧМ-2026
22 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 