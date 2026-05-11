78-летний Адвокат возобновит тренерскую карьеру ради ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возвращается в профессиональный футбол.

78-летний специалист будет руководить сборной Кюрасао на предстоящем чемпионате мира.

В феврале тренер закончил карьеру из-за болезни дочери.

Сейчас же дочери Адвоката стало лучше, поэтому он вернется к работе. На этом настояли игроки и спонсоры сборной Кюрасао.