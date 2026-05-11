78-летний Адвокат возобновит тренерскую карьеру ради ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возвращается в профессиональный футбол.
78-летний специалист будет руководить сборной Кюрасао на предстоящем чемпионате мира.
В феврале тренер закончил карьеру из-за болезни дочери.
Сейчас же дочери Адвоката стало лучше, поэтому он вернется к работе. На этом настояли игроки и спонсоры сборной Кюрасао.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Кюрасао попала в одну группу с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.
Источник: De Telegraaf