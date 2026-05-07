Трамп – о цене билетов на первый матч США на ЧМ-2026: «Я бы столько не заплатил, честно говоря»

Президент США Дональд Трамп согласился, что билеты на игры чемпионата мира не должны стоить по тысяче долларов.

Ранее стало известно, что по 1000 долларов продаются билеты на встречу сборных США и Парагвая – это первый матч американской команды на турнире.

«Я не знал об этой цифре. Я, конечно, хотел бы сходить на матч, но, честно говоря, я бы за билет столько не заплатил», – сказал Трамп.