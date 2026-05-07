«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал о привлечении к работе с командой белого мага Юрия Лонго.

«Я не верю в проклятие «Динамо». Но есть колдуны и другие, которых по-разному называют. Потусторонние чудеса существуют.

Когда я руководил в «Спартаке», мы с разрешения Олега Романцева приглашали белого мага Юрия Лонго. Мы его взяли с собой в Италию, чтобы он провeл психологический сеанс с некоторыми футболистами. Эти колдуны – ещe и психологи. Они такую историю расскажут, что заплачешь.

Насколько помню, мы тогда играли на «Сан-Сиро» [вероятно, имеется ввиду матч Лиги чемпионов «Интер» – «Спартак» (2:1) в 1998-м году]. Прошли тогда вокруг поля, обстучали все штанги. А в матче сгорели!

Мне Лонго говорит: «Ну, Юрий Владимирович, не получилось», – заявил Заварзин, занимавший пост гендиректора «Спартака» с сентября 1997-го по март 2001-го года.