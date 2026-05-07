  • «Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»

«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»

Вчера, 21:14
10

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал о привлечении к работе с командой белого мага Юрия Лонго.

«Я не верю в проклятие «Динамо». Но есть колдуны и другие, которых по-разному называют. Потусторонние чудеса существуют.

Когда я руководил в «Спартаке», мы с разрешения Олега Романцева приглашали белого мага Юрия Лонго. Мы его взяли с собой в Италию, чтобы он провeл психологический сеанс с некоторыми футболистами. Эти колдуны – ещe и психологи. Они такую историю расскажут, что заплачешь.

Насколько помню, мы тогда играли на «Сан-Сиро» [вероятно, имеется ввиду матч Лиги чемпионов «Интер» – «Спартак» (2:1) в 1998-м году]. Прошли тогда вокруг поля, обстучали все штанги. А в матче сгорели!

Мне Лонго говорит: «Ну, Юрий Владимирович, не получилось», – заявил Заварзин, занимавший пост гендиректора «Спартака» с сентября 1997-го по март 2001-го года.

  • В сезоне РПЛ-2025/26 «Спартак» идет четвертым после 28 туров.
  • Красно-белые не становятся чемпионами с 2017 года.
  • В текущем розыгрыше спартаковцы сыграют в суперфинале FONBET Кубка России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
NewLife
1778178685
Дебилы
...уефан
1778179349
...не пойму, кто бредит? "Советский спорт", "Бомбардир" или Заварзин? Или я, потому-что этот бред читаю?...
рылы
1778184138
«Сатанизм (объявлен в РФ экстремистским движением и запрещен. — «Ъ»), оккультные услуги и всякие там колдуны — ну, бред, просто людей вводят в заблуждение. Загоняют их в темный угол, в прямом и переносном смысле слова",— сказал президент в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о возможном запрете на рекламу эзотерических и оккультных услуг в России.
Литейный 4 (returned)
1778218570
Ну секта и есть секта. Гыгыгы
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
