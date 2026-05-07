Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что Александр Мостовой неуважительно высказывался про экс-тренера ЦСКА Фабио Челестини.
– Помнишь, я говорил? Что как только этот конфликт с Мойзесом возник, ему конец. Он себе подписал приговор. Никогда клуб не откажется от такого игрока, как Мойзес, лидера команды, в пользу тренера. Никогда!
Больше того, в пользу какого тренера? Ладно там Гвардиола, Анчелотти. Это я бы ещe допустил. Но кто такой Челестини?
Я всегда к Мостовому обращаюсь, потому что он-то всех их знает, в Европе. Он говорит, что он никто. Вот и всe.
– Допускаю, что Мостовой даже не знал, кто такой Челестини, когда он приходил в ЦСКА.
– А он так и говорил.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: «Коммент.Шоу»