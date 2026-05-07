Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал успешную борьбу «Ростова» с финансовыми проблемами.
«Ситуация в «Ростове» остается непростой, хотя клуб вчера прошел лицензирование на следующий сезон. Очень рад, что это произошло.
Благодарен коллегам из «Ростова» и представителям РФС, которые нашли вариант для получения лицензии. Тем не менее у клуба еще остаются некоторые сложности. Об этом говорили и руководители «Ростова».
В любом случае, главное, что они завершили процесс лицензирования. В последние недели я очень из-за этого переживал, но вчера получил приятную новость», – сказал Алаев.
- «Ростов» идет на 10-м месте в чемпионате России за два тура до финиша сезона.
- Они на 4 балла опережают зону стыков.
- Ростовчанам осталось сыграть с «Акроном» (11 мая) и «Зенитом» (17 мая).
