Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал успешную борьбу «Ростова» с финансовыми проблемами.

«Ситуация в «Ростове» остается непростой, хотя клуб вчера прошел лицензирование на следующий сезон. Очень рад, что это произошло.

Благодарен коллегам из «Ростова» и представителям РФС, которые нашли вариант для получения лицензии. Тем не менее у клуба еще остаются некоторые сложности. Об этом говорили и руководители «Ростова».

В любом случае, главное, что они завершили процесс лицензирования. В последние недели я очень из-за этого переживал, но вчера получил приятную новость», – сказал Алаев.