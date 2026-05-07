Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА

Вчера, 18:37
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев хочет, чтобы ЦСКА дал шанс и.о. главного тренера Дмитрию Игдисамову.

«У ЦСКА прекрасный тренер Дмитрий Игдисамов, за которого я переживал. Я с ним пообщался перед матчем со «Спартаком», и он производит впечатление толкового парня.

Всеми фибрами души хочу, чтобы он продолжал работать в ЦСКА, а то сейчас пригласят какого-нибудь балбеса, и мы через полгода будем дружно увольнять.

Но тут вопрос к руководству клуба», – сказал Губерниев.

  • Игдисамов 4 мая сменил уволенного Фабио Челестини.
  • В дебютном матче нового тренера армейцы проиграли «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • ЦСКА осталось встретиться с «Пари НН» (11 мая) и «Локомотивом» (17 мая).

Комментарии (9)
k611
1778170166
Конечно,без Губерниева то, ЦСКА никак не решить этот вопрос....
Ответить
zigbert
1778174039
Пусть Губерниев продолжает переживать за Игдисамова. Других интересов у него скорей всего нет.
Ответить
Alexander.saf
1778174112
В ЦСКА без тебя разберутся, а твое дело своим поганым языком чесать.
Ответить
Mirak92
1778177571
Не туда свой нос суёшь, огр неприятный
Ответить
TomskFan
1778181935
МОСТОВОГО!!!
Ответить
TomskFan
1778181943
ИЛИ КАРПИНА :D
Ответить
