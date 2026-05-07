Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев хочет, чтобы ЦСКА дал шанс и.о. главного тренера Дмитрию Игдисамову.

«У ЦСКА прекрасный тренер Дмитрий Игдисамов, за которого я переживал. Я с ним пообщался перед матчем со «Спартаком», и он производит впечатление толкового парня.

Всеми фибрами души хочу, чтобы он продолжал работать в ЦСКА, а то сейчас пригласят какого-нибудь балбеса, и мы через полгода будем дружно увольнять.

Но тут вопрос к руководству клуба», – сказал Губерниев.