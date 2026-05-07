Боссы «Торпедо» повлияли на результаты 20 матчей, заплатив 13 судьям Первой лиги

Завершено предварительное расследование по делу «Торпедо» о подкупе судей.

Уголовное производство, возбужденное в отношении бывшего генерального директора московского клуба Валерия Скородумова, передано в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Экс-руководителю «Торпедо» грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

«По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и его сотрудником оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей.

Они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства. Деньги получили 13 футбольных арбитров, которые назначались судьями матчей, проводимых в рамках Мелбет-Первенства по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024/25.

Целью соучастников было обеспечение участия ФК «Торпедо Москва» в российской Премьер-лиге, то есть в соревнованиях высшего уровня системы российских футбольных лиг.

Общим условием для передачи средств спортивным судьям была победа клуба в предстоящей игре. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча.

Кроме того, в ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение спортивному судье в размере от 250 до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.