  • Боссы «Торпедо» повлияли на результаты 20 матчей, заплатив 13 судьям Первой лиги

Боссы «Торпедо» повлияли на результаты 20 матчей, заплатив 13 судьям Первой лиги

Вчера, 19:00
17

Завершено предварительное расследование по делу «Торпедо» о подкупе судей.

Уголовное производство, возбужденное в отношении бывшего генерального директора московского клуба Валерия Скородумова, передано в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Экс-руководителю «Торпедо» грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

«По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и его сотрудником оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей.

Они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства. Деньги получили 13 футбольных арбитров, которые назначались судьями матчей, проводимых в рамках Мелбет-Первенства по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024/25.

Целью соучастников было обеспечение участия ФК «Торпедо Москва» в российской Премьер-лиге, то есть в соревнованиях высшего уровня системы российских футбольных лиг.

Общим условием для передачи средств спортивным судьям была победа клуба в предстоящей игре. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча.

Кроме того, в ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение спортивному судье в размере от 250 до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: телеграм-канал Ирины Волк
Комментарии (17)
ScarlettOgusania
1778170320
Карась по такой же схеме работает, когда посадка..?
рылы
1778170339
страшно представить, сколько же тогда заплатил спартаг в этом сезоне, если их побратимы по ориентации такие суммы платили в первой лиге!
...уефан
1778171234
...паскудство, Сэр!...
FWSPM
1778171508
Это мелочь по сравнению с тем что творится в РПЛ.
Номэд
1778172280
Сколько там раз бзденит липовыми "чимпиёнами" становился с помощью судей? Шесть чтоли? Оттого и зпрф на всю страну.
Бумбраш
1778173053
Миллер просто купил мажича и не париться,а Галина Рыловна опять блажит,опять шлюшка денег не заплатили?
Strig
1778173534
это только вершина айсберга видимо..
Интерес
1778174342
Можно подумать, что без участия части игроков это вопрос абсолютно решаемый! Дудки! А куда они все "трансклюкировались"???
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778185840
РФСПРФ ГРФ проверить всех судей и чиновников РФС, включая Дюкова и Митрофанова, на полиграфе на предмет договорняков ⚽
Benifacto
1778199819
ну в такой схеме должен участвовать еще и тренер другой команды...так то...а один судья в поле не воин)))))
