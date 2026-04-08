Новый стадион «Торпедо» могут назвать ареной «Яндекса»

Компания «Яндекс» ведeт переговоры с «Торпедо» о продаже прав на название новой домашней арены клуба.
Потенциальная сумма сделки оценивается в 300 миллионов рублей.
На нейминг стадиона чeрно-белых также претендовал «Альфа-Банк», который контактировал с руководством «Торпедо». Ранее общение с москвичами вeл и «Т-Банк», но стороны не смогли прийти к конкретным решениям по сотрудничеству.
- «Торпедо» занимает 10-е место в Первой лиге с 34 очками после 27 туров.
- Ранее сообщалось, что новую арену клуба, которая строится на месте старого стадиона имени Эдуарда Стрельцова, могут открыть осенью 2026 года.
Источник: Legalbet