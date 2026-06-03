Березовский нашел новую работу в футболе

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский нашел новую работу. Теперь он тренер голкиперов в костромском «Спартаке».

«Роман Анатольевич, добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем успешного сезона!» – написали костромичи, базирующиеся в Подмосковье.