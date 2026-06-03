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Березовский нашел новую работу в футболе

3 июня, 16:43
2

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский нашел новую работу. Теперь он тренер голкиперов в костромском «Спартаке».

«Роман Анатольевич, добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем успешного сезона!» – написали костромичи, базирующиеся в Подмосковье.

  • Известен Березовский по выступлениям за петербургский «Зенит», подмосковные «Химки», московские «Динамо» и «Торпедо», а также за национальную сборную Армении, в которой был капитаном.
  • В тренерской карьере Романа Анатольевича такие команды, как московское «Динамо», «Сочи», ереванский «Пюник» и сборная Армении.
  • В минувшем сезоне Первой лиги «Спартак» финишировал седьмым.

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Источник: телеграм-канал «Спартака» К
Россия. PARI Первая лига Армения. Премьер-лига Спартак К Березовский Роман
Комментарии (2)
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рылы
1780495184
позор костромскому тарасятнику!
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DMитрий
1780497548
Как-то бомбардир не в свойственной себе манере сделал заголовок. Надо было по простому, чтобы читая его подгорало: Игрок Зенита подписал контракт со спартаком! А что там внутри, как часто бывает - вторичка.
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