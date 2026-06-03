Березовский нашел новую работу в футболе

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский нашел новую работу. Теперь он тренер голкиперов в костромском «Спартаке».
«Роман Анатольевич, добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем успешного сезона!» – написали костромичи, базирующиеся в Подмосковье.
- Известен Березовский по выступлениям за петербургский «Зенит», подмосковные «Химки», московские «Динамо» и «Торпедо», а также за национальную сборную Армении, в которой был капитаном.
- В тренерской карьере Романа Анатольевича такие команды, как московское «Динамо», «Сочи», ереванский «Пюник» и сборная Армении.
- В минувшем сезоне Первой лиги «Спартак» финишировал седьмым.
Источник: телеграм-канал «Спартака» К