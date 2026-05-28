Раскрыт клуб, где Осинькин начнет новый сезон

Игорь Осинькин продолжит тренировать «Сочи» и в Первой лиге.

«Осинькин останется в «Сочи» вместе со штабом, даже несмотря на вылет команды из РПЛ и переговоры с иностранными специалистами.

Ключевой причиной, почему руководство «Сочи» приняло такое решение, являются результаты в концовке чемпионата, где сочинцы включили мощный форсаж и до предпоследнего тура боролись за сохранение прописки.

При этом не все футболисты довольны таким положением дел и хотели бы бороться за возвращение в РПЛ с новым главным», – написал источник.