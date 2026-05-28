Раскрыт клуб, где Осинькин начнет новый сезон

Игорь Осинькин продолжит тренировать «Сочи» и в Первой лиге.
«Осинькин останется в «Сочи» вместе со штабом, даже несмотря на вылет команды из РПЛ и переговоры с иностранными специалистами.
Ключевой причиной, почему руководство «Сочи» приняло такое решение, являются результаты в концовке чемпионата, где сочинцы включили мощный форсаж и до предпоследнего тура боролись за сохранение прописки.
При этом не все футболисты довольны таким положением дел и хотели бы бороться за возвращение в РПЛ с новым главным», – написал источник.
- «Пари НН» и «Сочи» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2025/26.
- Осинькин возглавляет сочинцев с сентября прошлого года.
- В 2021 году тренер вывел из Первой лиги в РПЛ «Крылья Советов».
Источник: телеграм-канал Максима Никитина