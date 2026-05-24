Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо»

Основным претендентом на место главного тренера «Торпедо» является Александр Сторожук.
Он известен по работе в «Краснодаре», «Арсенале» и «Ахмате». 44-летний Сторожук покинул грозненцев в начале августа 2025 года.
Помимо него, в качестве кандидатов на пост главного тренера черно-белых назывались Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, Владимир Федотов и другие.
- Ранее с поста главного тренера москвичей ушел Олег Кононов.
- «Торпедо» заняло в этом сезоне 9-е место в Первой лиге.
