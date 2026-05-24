Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо»

Основным претендентом на место главного тренера «Торпедо» является Александр Сторожук.

Он известен по работе в «Краснодаре», «Арсенале» и «Ахмате». 44-летний Сторожук покинул грозненцев в начале августа 2025 года.

Помимо него, в качестве кандидатов на пост главного тренера черно-белых назывались Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, Владимир Федотов и другие.