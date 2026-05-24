  • Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо»

Назван основной претендент на место главного тренера «Торпедо»

Сегодня, 08:31
4

Основным претендентом на место главного тренера «Торпедо» является Александр Сторожук.

Он известен по работе в «Краснодаре», «Арсенале» и «Ахмате». 44-летний Сторожук покинул грозненцев в начале августа 2025 года.

Помимо него, в качестве кандидатов на пост главного тренера черно-белых назывались Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, Владимир Федотов и другие.

  • Ранее с поста главного тренера москвичей ушел Олег Кононов.
  • «Торпедо» заняло в этом сезоне 9-е место в Первой лиге.

Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Сторожук Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дэнгил
1779603051
Опять белорусы, чем интересно он заслужил, и тем более чего он добился в России? Тот же Хохлов не хуже.
Ответить
Император 1
1779609583
Игнашевич лучший из вариантов
Ответить
FFR
1779623655
Нет тренеров, нет футболистов, нет футбола...
Ответить
