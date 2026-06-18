«Краснодар» хочет вернуть воспитанника, заигранного за сборную России

Стало известно о возможном возвращении Даниила Уткина в «Краснодар».
Вице-чемпион РПЛ всерьез заинтересован в подписании 26-летнего полузащитника.
Переход Уткина в «Краснодар» может стать частью сделки по трансферу вратаря Даниила Голикова в «Ростов».
- Даниил – воспитанник «быков».
- Сезон-2025/26 он провел в аренде в «Балтике» и «Торпедо»: 15 матчей, 3 гола, 4 ассиста.
- В активе хавбека две игры в составе сборной России в 2022 году.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»