«Краснодар» хочет вернуть воспитанника, заигранного за сборную России

Стало известно о возможном возвращении Даниила Уткина в «Краснодар».

Вице-чемпион РПЛ всерьез заинтересован в подписании 26-летнего полузащитника.

Переход Уткина в «Краснодар» может стать частью сделки по трансферу вратаря Даниила Голикова в «Ростов».