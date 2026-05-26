«Нефтехимик» назначил на пост главного тренера экс-спартаковца

В Первой лиге назначили нового тренера. Речь о «Нефтехимике».
Команду принял Роберт Евдокимов.
«С известным специалистом подписан контракт сроком на два года.
Роберт Геннадьевич – уроженец Нижнекамска, воспитанник нашей футбольной школы. Выступал за «Нефтехимик», будучи футболистом. В 1997 году добился своего наивысшего достижения, став чемпионом России в составе московского «Спартака», – написал клуб.
- В ходе тренерской карьеры Евдокимов работал с командами «КАМАЗ-2», «Алнас», «СОЮЗ-Газпром», «КАМАЗ», «Оренбург», «Тобол» (Казахстан), «Ротор», ФК «Нижний Новгород», «Кубань».
- Весной 2016 года завоевал золотые медали ФНЛ и путевку в Премьер-лигу с «Оренбургом».
- В Нижнекамске Евдокимов заменил Кирилла Новикова.
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»