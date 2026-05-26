«Нефтехимик» назначил на пост главного тренера экс-спартаковца

В Первой лиге назначили нового тренера. Речь о «Нефтехимике».

Команду принял Роберт Евдокимов.

«С известным специалистом подписан контракт сроком на два года.

Роберт Геннадьевич – уроженец Нижнекамска, воспитанник нашей футбольной школы. Выступал за «Нефтехимик», будучи футболистом. В 1997 году добился своего наивысшего достижения, став чемпионом России в составе московского «Спартака», – написал клуб.