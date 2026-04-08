Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина

Бывший полузащитник «Ростова» Данила Сухомлинов поделился впечатлениями от работы под руководством Валерия Карпина.

Сейчас тренер в сборной России.

– Вы называете Карпина «маэстро нашей тренерской школы». Остаетесь при своем мнении?

– Да, безусловно. И даже тот факт, что у Валерия Георгиевича не получилось в «Динамо», ни в коем случае не отменяет его заслуг. То, что он сделал с «Ростовом» как с клубом, это довольно заслуженно, я считаю.

– Что в нем есть такого, чего нет в других?

– Да многое можно назвать: отношение к футболистам, при нем ты реально понимаешь суть футбола. Причем у него европейский менталитет. Он это и пытается донести особенно молодым. Опять же я не знаю, какой Валерий Георгиевич сейчас. Я давно уже с ним не работал. Может, что‑то поменялось, а может, он такой же. Но если он тренер сборной России, значит, он что‑то точно понимает в футболе.