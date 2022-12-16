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- 23:04 Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
- 27 января
- 16:42 Фото Экс-футболист ЦСКА и «МЮ» Тошич подписал контракт с греческим клубом
- 16 декабря 2022
- 20:18 Тошич отреагировал на смерть Михайловича
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- 2 декабря 2022
- 19:43 Трехкратный чемпион России Тошич близок к смене одного клуба КПЛ на другой 2
- 11 августа 2022
- 19:04 Лига конференций. Ассист трехкратного чемпиона России не помог «Тоболу» пройти «Зриньски» 1
- 31 июля 2022
- 08:58 Тошич: «Зделар говорил мне: «Позвони в ЦСКА и скажи, чтобы они меня купили»
- 29 июля 2022
- 23:18 Тошич: «Верю в чемпионство ЦСКА в этом сезоне» 10
- 21:12 Тошич назвал лучшие качества новичка ЦСКА Зделара 1
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- 09:59 Тошич оценил скорый трансфер в ЦСКА опорника Зделара
- 26 июля 2022
- 20:53 Лига конференций. Трехкратный чемпион России помог «Тоболу» пройти в следующий раунд 2
- 14 июля 2022
- 07:28 «Не самый сильный соперник». Черчесов – о дебютной победе в Лиге чемпионов 3
- 13 июля 2022
- 22:49 Лига чемпионов. «Ференцварош» прошел «Тобол», Черчесов впервые в карьере победил в турнире 5
- 7 июля 2022
- 07:20 «Кто поддавливал?». Черчесов прокомментировал ничью с «Тоболом» в квалификации ЛЧ 5
- 6 июля 2022
- 19:07 Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Тоболом» 1
- 22 июня 2022
- 18:15 Экс-спартаковец Акмурзин может стать соперником Черчесова по Лиге чемпионов
- 14 июня 2022
- 15:57 Черчесов оценил результаты жеребьевки отбора ЛЧ для «Ференцвароша»
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- 19:41 Товарищеский матч. «Рубин» победил «Тобол» 3
- 2 ноября 2021
- 17:24 Защитник сборной Казахстана Малый намерен перейти в клуб РПЛ 2
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- 12:27 «Тобол» подтвердил информацию о положительной допинг-пробе Валиуллина 1
- 19 июня 2021
- 00:13 Тошич – о назначении Бабаяна в ЦСКА: «Уверен в нем. Он как Слуцкий» 2
- 18 июня 2021
- 22:57 Тошич: «Очень люблю ЦСКА. Будет приятно, если клуб мне сделает какое-то предложение по окончании карьеры» 1