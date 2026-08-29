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«Каспий» – «Тобол»: кто победит в матче 24-го тура Премьер-лиги 2026

29 августа 2026 10:40
Каспий - Тобол
30 авг. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.12
Победа «Тобола»
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Матч 24-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Каспием» и «Тоболом» пройдет 30 августа на стадионе «Жас Канат». Хозяева набрали 23 очка и занимают десятое место, а гости с 28 очками располагаются на седьмой строчке и претендуют на попадание в еврокубки. При этом «Тобол» не проигрывает «Каспию» в шести последних очных встречах и забивает в четырeх последних матчах против этого соперника. Сможет ли «Каспий» прервать неудачную серию на своем поле или «Тобол» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Каспий» подходит к игре в хорошей форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей. В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а голевая серия насчитывает восемь матчей подряд. Однако оборона «Каспия» выглядит уязвимой – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, причeм команда пропускает в семи последних матчах. Домашнее поле и поддержка болельщиков могут стать преимуществом, но в очных встречах с «Тоболом» у хозяев серьeзные проблемы: всего одна победа в девяти матчах, а последние шесть встреч остались без побед для «Каспия».

«Тобол» также находится в неплохой форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей в Премьер-лиге. В атаке гости действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Оборона «Тобола» небезупречна – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, что даeт хозяевам шанс на гол. Однако в личных встречах с «Каспием» «Тобол» чувствует себя уверенно: он не проигрывает в шести последних очных встречах и забивает в четырeх последних матчах против этого соперника. Гости наверняка сделают ставку на быстрые атаки и реализацию моментов, используя слабую оборону «Каспия».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Тобол». Гости имеют преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Каспию» и располагаются выше в таблице, тогда как хозяева, при своей хорошей форме, не могут обыграть «Тобол» уже несколько лет.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Тобол» имеет солидный перевес – шесть побед в девяти матчах против «Каспия» при двух ничьих и лишь одном поражении. Последние шесть матчей остались без поражений для «Тобола», причeм в четырeх из них он забивал. Текущая форма «Каспия» неплохая, но против «Тобола» у него традиционные проблемы, что даeт гостям серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 2 (20%)
Ничьих - 2 (20%)
Побед - 6 (60%)
6
Забитых мячей
11
0.6
В среднем за матч
1.1
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
2 : 1
26.04.2026
Каспий
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
1 : 1
21.10.2023
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Каспий
1 : 0
30.08.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
2 : 1
26.04.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
1 : 1
21.10.2023
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Каспий
0 : 1
10.03.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Тобол
1 : 0
19.06.2022
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Каспий
0 : 0
11.03.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Тобол
2 : 1
12.09.2021
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Каспий
2 : 1
28.04.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Каспий
0 : 1
18.10.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Тобол
2 : 0
21.03.2020
Каспий
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каспий
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
19
Максат Тайкенов
ЛЗ
30
Бернарду Моргаду
ЦЗ
14
Андре Амарал
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
15
D. Epton (o.g.)
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
18
Урош Милованович
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
30
Луис Герра
РФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Каспий
49
Jan Andrin
ВР
4
E. Kadyrbaev
ЦЗ
21
Диёржон Арипов
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
7
Бекзат Кабылан
ЦП
93
K. Sylla
ЦФ
1
N. Ayazbaev
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
4-3-1-2
24
Жомарт
19
Тайкенов
30
Моргаду
14
Амарал
27
Нечаев
15
67
Калмырза
9
Абылайхан
26
Седько
11
Ндомбаси
17
Климович
3-1-2-1-3
44
Устименко
4
5
Ндиайе
25
6
Мякиш
21
Жагоров
14
Талаль
17
Зуев
30
Герра
99
Лисакович
18
Милованович
21
Арипов
21
Арипов
17
Климович
13
13
17
Климович
11
Ндомбаси
18
18
11
Ндомбаси
26
Седько
47
Усенов
47
Усенов
26
Седько
9
Абылайхан
93
93
9
Абылайхан
30
Герра
7
Жумашев
7
Жумашев
30
Герра
17
Зуев
19
Жумат
19
Жумат
17
Зуев
Остались в запасе
Каспий
Тобол
49
Jan Andrin
ВР
4
E. Kadyrbaev
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
7
Бекзат Кабылан
ЦП
1
N. Ayazbaev
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
49
Jan Andrin
ВР
4
E. Kadyrbaev
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
7
Бекзат Кабылан
ЦП
1
N. Ayazbaev
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Мирослав Ромащенко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Тобола». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Каспию» и находятся выше в таблице, тогда как хозяева не могут обыграть «Тобол» уже шесть матчей подряд. Рекомендуемая ставка – победа «Тобола» с коэффициентом 2.12. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24-го тура Премьер-лиги между «Каспием» и «Тоболом» состоится 30 августа на стадионе «Жас Канат» и начнется в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Каспий» – «Тобол»: смотреть онлайн.

2.12
Победа «Тобола»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Тобол Каспий
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