Мирослав Ромащенко
Тренер
|Имя
|Мирослав
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ромащенко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 ноября 1973
|Имя
|Мирослав
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ромащенко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 ноября 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Салют
|9
|1
|2
|6
|Дата
|Матч
|28.03.2010
|Химки
|1 : 0
|Салют
|31.03.2010
|Кубань (ЛФЛ)
|0 : 0
|Салют
|07.04.2010
|Салют
|2 : 0
|КАМАЗ
|10.04.2010
|Салют
|0 : 0
|Волга
|18.04.2010
|Урал
|0 : 0
|Салют
|21.04.2010
|Иртыш
|1 : 1
|Салют
|29.04.2010
|Салют
|1 : 1
|Балтика
|02.05.2010
|Салют
|1 : 2
|Сочи
|10.05.2010
|Шинник
|1 : 1
|Салют