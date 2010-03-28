Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мирослав Ромащенко - статистика

    Тренер
    Имя Мирослав
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Ромащенко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 16 ноября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Салют 9 1 2 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.03.2010 Химки 1 : 0 Салют
    31.03.2010 Кубань (ЛФЛ) 0 : 0 Салют
    07.04.2010 Салют 2 : 0 КАМАЗ
    10.04.2010 Салют 0 : 0 Волга
    18.04.2010 Урал 0 : 0 Салют
    21.04.2010 Иртыш 1 : 1 Салют
    29.04.2010 Салют 1 : 1 Балтика
    02.05.2010 Салют 1 : 2 Сочи
    10.05.2010 Шинник 1 : 1 Салют
    • Читайте нас: 