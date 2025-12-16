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Тобол
Мирослав Ромащенко
Новости
Мирослав Ромащенко - новости
Тобол
Россия
16 ноября 1973 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Фото
Тренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Ромащенко объяснил, что Карседо изменил в игре «Спартака»
4 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
Президент «Урала» объяснил срочную смену тренера
2025.12.16 22:40
2
Президент «Урала» Иванов объяснил уход Ромащенко из клуба
2025.12.08 13:54
«Урал» объявил об отставке главного тренера
2025.12.08 11:24
Ромащенко прокомментировал неожиданное увольнение из «Урала»
2025.12.06 13:25
Ромащенко написал прощальное письмо после ухода из «Урала»
2025.12.05 15:47
2
«Урал» уволил Ромащенко – клуб идет вторым в Первой лиге
2025.12.05 14:48
16
В «Урале» высказались о возможном назначении Березуцкого
2025.12.04 11:10
1
Известен кандидат на пост главного тренера «Урала» вместо Ромащенко
2025.12.03 16:28
Ромащенко объяснил провал Станковича в «Спартаке»
2025.11.21 10:21
3
В «Урале» ответили, продолжит ли Ромащенко тренировать команду
2025.11.10 19:30
Новичок «Урала» получил «абсурднейшую» травму
2025.07.29 00:50
1
Ромащенко попросил «Урал» подписать защитника «Динамо»
2025.06.26 16:23
1
Фото
«Урал» объявил имя нового главного тренера
2025.06.23 13:45
1
Стал известен новый тренер «Урала»
2025.06.19 10:00
3
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата»
2025.06.05 13:45
5
Ромащенко ответил, кто помог «Зениту» избежать двух поражений от «Спартака» за сезон
2025.03.21 23:42
10
«Урал» пригласил экс-тренера сборной России
2025.01.14 17:52
Ромащенко предложил двух российских кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»
2024.12.11 09:21
11
Ромащенко прокомментировал возможное воссоединение с Черчесовым в сборной Казахстана
2024.08.26 13:21
Черчесов объяснил, почему не возьмет Ромащенко в штаб сборной Казахстана
2024.06.07 09:58
1
Фото
«Ахмат» объявил имя нового главного тренера
2024.04.05 14:18
Фото
«Ахмат» принял отставку Ромащенко
2024.04.04 22:41
14
Адиев отреагировал на информацию о приглашении в «Ахмат»
2024.04.03 18:09
В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном назначении Адиева
2024.04.03 16:50
Тренер сборной Казахстана Адиев близок к возвращению в РПЛ
2024.04.02 19:58
Ромащенко считает поражение «Ахмата» от «Динамо» незаслуженным
2024.03.09 22:57
1
В «Ахмате» прокомментировали будущее Ромащенко на посту главного тренера
2023.12.12 08:24
1
2
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