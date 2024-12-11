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    • Ромащенко предложил двух российских кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

    Ромащенко предложил двух российских кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

    Бывший главный тренер «Ахмата», экс-футболист «Спартака» Мирослав Ромащенко считает, что позицию спортивного директора в москвоском клубе могут занять Игорь Корнеев или Роман Орещук.

    «Много говорят про «Спартак» и спортивного директора. Нужен специалист, который будет хорошо знать и российский рынок, и иметь контакты в Европе. Хотелось бы, чтобы это был наш соотечественник. Есть люди, кандидаты, которые могут работать на этой должности в «Спартаке» с хорошими перспективами.

    На мой взгляд, «Спартаку» подходят два человека. Игорь Корнеев обладает всеми качествами для этой должности. Опыт работы в «Монако», в «Зените». Эти команды решали большие задачи. Второй – Орещук. Они оба работали в хороших клубах, Орещук – в «Динамо», где собирал хороших игроков из Бундеслиги, латиноамериканцев.

    В «Спартаке» работает иностранный тренер, взгляды будут обращены больше за границу. Этот рынок очень хорошо знаком Игорю Корнееву. Он оптимальный вариант для «Спартака», – сказал Ромащенко.

    • 57-летний Игорь Корнеев был спортивным директором в «Зените», пражской «Славии», «Локомотиве», советником президента в «Монако».
    • 49-летний Роман Орещук работал спортивным директором в «Динамо» и «Торпедо».
    • У «Спартака» нет спортивного директора после ухода с этого поста Томаша Амарала 10 ноября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.12.2024 09:21
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    Комментарии (14)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1733899754
    Да, Корнеев наработает , он же ненавидит Спартак, для него и Угальде не нападающий. Игорь такой же, как Червиченко, Смородская, Канчельскис - пышат ненавистью к красно - белым, одного поля ягодки.
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    Интерес
    1733901651
    Кому в "Спартаке" интересно твоё мнение? Там паспорт эуропейский нужОн.
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    ScarlettOgusania
    1733901772
    Мирослав, завязывай пить "синьку" и предлагать неквалифицированных спецов, которые на срач-тв двух слов связать не могут... какой из Корнеева спортдиректор, если его "анализы" на футбольные темы только для ближайшей поликлиники годятся, а рынки для Орещука и Корнеева знакомы лишь - ближайшие продуктово-овощные...) видна явная заинтересованность Мирослава в будущем получении дивидендов от проталкивания данных персон в Спартак...
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    ...уефан
    1733902530
    ...вот, ты скажи, оно нам надо - это счастье?(...
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    BRO_football
    1733902765
    Спартак без спортивного директора стал играть лучше. Может, не нужен он вообще?
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    Krics
    1733903725
    Как все о Спартаке пекуться,Зинке тренера посоветуйте,ихмо.
    Ответить
    andr45
    1733908044
    Ромащенко «Игорь Корнеев обладает всеми качествами для этой должности. Опыт работы в «Монако», в «Зените» В 2010 году занял должность спортивного директора в петербургском «Зените». По истечении контракта в январе 2012 года клуб не стал продлевать с ним соглашение. 4 марта 2014 года получил работу в пражской «Славии» — стал СОВЕТНИКОМ спортивного (селекционного) отдела 17 августа 2016 года был назначен спортивным директором московского «Локомотива» 14 декабря 2016 года контракт был расторгнут В октябре 2019 — ноябре 2020 — СОВЕТНИК президента ФК «Монако». Хватит врать) Игоряшка был СОВЕТНИКОМ, а когда «Локомотив» по дури назначил его спортдиром, то через четыре месяца выгнал его санными вениками под гудки паровозов(
    Ответить
    andr45
    1733908291
    Интересно, почему какой-то прыщ гугнявый предлагает какого-то типа, АБСОЛЮТНО не разбирающегося в футболе? КОРНЕЕВ О СТАНКОВИЧЕ «Слабый тренер, жестко недотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется по определению состава, заменам, управлению командой и регрессу игроков» О БАРКО «Во-первых, Барко – это не игрок основы «Ривер Плейт», так что по сумме трансфера есть большие вопросы. Откуда вообще такой ценник за игрока, у которого на протяжении нескольких лет слабая статистика?» «На мой взгляд, Обляков намного динамичнее и функциональнее. Достаточно вспомнить, на скольких позициях он поиграл, включая защитника» Об УГАЛЬДЕ ««Костариканец до сих пор стучится в стену, мечтая со своим агентом о том, что «Спартак» его отпустит и отдаст всю
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    andr45
    1733908389
    Интересно, почему какой-то прыщ гугнявый предлагает какого-то типа, АБСОЛЮТНО не разбирающегося в футболе? КОРНЕЕВ Об УГАЛЬДЕ ««Костариканец до сих пор стучится в стену, мечтая со своим агентом о том, что «Спартак» его отпустит и отдаст всю сумму, которая ему положена по контракту.» «Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде — игрок момента, и сегодня он с пары рикошетов и забил. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах» О МАРКИНЬОСЕ «Его главное отличие от остальных – футбольные трусы, натянутые слишком высоко, а не разница на поле»
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    шахта Заполярная
    1733913780
    Ромащенко. Это что прикол такой, корнеев, орещук, ты еще газаева, червякченко пригласи.
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