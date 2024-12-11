Ромащенко предложил двух российских кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший главный тренер «Ахмата», экс-футболист «Спартака» Мирослав Ромащенко считает, что позицию спортивного директора в москвоском клубе могут занять Игорь Корнеев или Роман Орещук.

«Много говорят про «Спартак» и спортивного директора. Нужен специалист, который будет хорошо знать и российский рынок, и иметь контакты в Европе. Хотелось бы, чтобы это был наш соотечественник. Есть люди, кандидаты, которые могут работать на этой должности в «Спартаке» с хорошими перспективами.

На мой взгляд, «Спартаку» подходят два человека. Игорь Корнеев обладает всеми качествами для этой должности. Опыт работы в «Монако», в «Зените». Эти команды решали большие задачи. Второй – Орещук. Они оба работали в хороших клубах, Орещук – в «Динамо», где собирал хороших игроков из Бундеслиги, латиноамериканцев.

В «Спартаке» работает иностранный тренер, взгляды будут обращены больше за границу. Этот рынок очень хорошо знаком Игорю Корнееву. Он оптимальный вариант для «Спартака», – сказал Ромащенко.

57-летний Игорь Корнеев был спортивным директором в «Зените», пражской «Славии», «Локомотиве», советником президента в «Монако».

49-летний Роман Орещук работал спортивным директором в «Динамо» и «Торпедо».

У «Спартака» нет спортивного директора после ухода с этого поста Томаша Амарала 10 ноября.

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