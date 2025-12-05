Ромащенко написал прощальное письмо после ухода из «Урала»

Мирослав Ромащенко попрощался с «Уралом». Он сегодня покинул пост главного тренера екатеринбургской команды.

«Это был классный и очень насыщенный опыт, подаривший много ярких событий, эмоций и новых знакомств. Спасибо руководству ФК «Урал», президенту Григорию Иванову, членам совета директоров за выбор и шанс возглавить команду. Для меня было большой честью, ответственностью представлять клуб в качестве главного тренера.

Вместе с тренерским штабом мы честно делали работу, были мотивированы, отдавали все силы, знания и эмоции, чтобы вместе с вами вернуть клуб в элиту российского футбола. Спасибо команде, всем классным футболистам за их труд, мастерство и проявленный характер. Дисциплина и сплоченность вызывали уважение. Я чувствовал доверие, видел самоотдачу и рвение.

Хочу подчеркнуть, что глобально первая часть сезона сложилась для «Урала» успешно. Команда первый круг закончила на первом месте, в зимнюю паузу ушла второй, превзойдены и улучшены прошлогодние показатели на этом этапе. На протяжении дистанции «Урал» шел на самом верху по большинству атакующих показателей. Играют молодые футболисты, местные воспитанники. Все они развиваются, вносят вклад в общий результат и приковывают внимание.

Поэтому есть ощущение недосказанности. Поставленная руководством задача решалась. Нет никаких сомнений, что весной, после полноценных и плодотворных сборов, мы бы вместе стали сильнее и довели дело до конца.

В любом случае я искренне желаю ФК «Урал» успехов. А всему Екатеринбургу – поскорее вернуться в РПЛ», – сообщил Ромащенко в соцсетях.