«Успехов, Валера»: Романцев прокомментировал уход Карпина из «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об уходе Валерия Карпина из «Динамо».

Карпин покинул пост главного тренера бело-голубых 17 ноября.

Он заявил, что хочет сосредоточить свои силы на сборной России.

«Уверен, когда «Динамо» вело переговоры с Карпиным, вопрос совмещения обсуждался и был решен, как говорят в народе, «еще на берегу». Замечу, что тема эта стала возникать после невыразительного старта команды. Ведь от прихода нового тренеры ждали только борьбу за чемпионство. И хотя было ясно, что для ее игровой перестройки, знакомства с игроками требуется время, о проблеме совмещения говорилось и писалось все больше и острее. В этом плане в «Ростове», где все было выстроено, налажено и не ставилось максимальных задач, Карпин не чувствовал такого давления, как на новом месте. Плюс в «Динамо» хватало и текущих сложностей: команду захлестнула эпидемия травм, тяжело набирал форму забивной Тюкавин, трудно шла притирка в линиях.

Да, решения об уходе стало неожиданным. Но не исключаю, что оно во многом связано со сборной. Сейчас все чаще стали говорить о ее возможном возвращении в международный календарь. Значит, работа с главной командой страны требует еще больших усилий и внимания. Карпин сделал выбор. А разговорам, что он отступил, не выдержав давления болельщиков и прессы, я не верю – не в его характере! Успехов тебе, Валера!» – сказал Романцев.