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  • Глушенков рассказал о запредельном настрое «Зенита» на «Акрон»

Глушенков рассказал о запредельном настрое «Зенита» на «Акрон»

5 декабря 2025, 11:54
2

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился ожиданиями от матча с «Акроном». Встреча 18-го тура РПЛ пройдет 6 декабря.

– Конечно, на игру с «Акроном» мы настроены запредельно, ведь это заключительный матч календарного года. Как вы помните по прошлому сезону, мы смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на наш очковый багаж. Сейчас нам надо просто выиграть эту игру.

– Принципиально ли «Зениту» уйти на зимний антракт в качестве лидера?

– Окажемся ли мы сейчас на первом, втором месте или будет иметь равное количество очков – в мае роли не сыграет.

– Да, но если удастся обыграть «Акрон», то «Зенит» наберет ровно такое же количество очков, что и в прошлом году на этом этапе. О чем это говорит, на ваш взгляд?

– Да ни о чем, так получилось.

– Что не получилось у «Зенита» в этой части сезона, на ваш взгляд?

– Не получились первые пять, шесть туров.

– Весной в чемпионате «Зениту» предстоит сыграть со всеми основными конкурентами, плюс кубковая игра с «Балтикой». В плюс или минус такой календарь?

– Знаю, что у нас будут все игры с командами из топ-5, но это, думаю, намного легче для нас.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Глушенков Максим
Комментарии (2)
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Max-Min-vkontakte
1764927167
И это ещё Дзюба не сказал о запредельном настрое на Зенит)
Ответить
Интерес
1764931282
Наконец достойного соперника встретили?
Ответить
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