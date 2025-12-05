Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Корнеев – об уходе Баринова из «Локо»: «Странно, да?»

Вчера, 09:28

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев отреагировал на уход Дмитрия Баринова в ЦСКА. Капитан «Локомотива» отказался подписывать новый контракт с железнодорожниками, который истекает в конце сезона.

«Сколько времени прошло, а Баринов до сих пор не продлил контракт. Странно, да? А он лидер команды. Да, были разные моменты в плане игры. Но это местный парень, который столько лет провел в команде.

Та игра, которую он сейчас показывает – это, без сомнения, будет усиление для ЦСКА. И сразу же ослабление «Локомотива». Это очевидно. Посмотрите, сколько Баринов приносит очков. Он как будто вернулся в свою лучшую версию.

По‑моему, он должен был быть продлен. Но, наверное, руководству «Локомотива» виднее. Почему они этого не делают? Не знаю», – сказал Корнеев.

  • Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года.
  • 29-летний полузащитник провел за московскую команду 273 матча и забил 13 голов.

Еще по теме:
Корнеев выявил странное явление в российском футболе
«Это не вопрос денег»: Генич объяснил уход Баринова из «Локо» в ЦСКА 7
Тарасов прокомментировал уход Баринова из «Локомотива» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий Корнеев Игорь
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Жеребьевка ЧМ-2026, возвращение Кержакова к работе, перенос дерби «Спартак» – «Динамо» и другие новости
00:57
Ловчев одним прилагательным оценил тренерский уровень Карпина
00:03
3
«Зенит» заявил, что 2 его игрока выступят за Бразилию на ЧМ-2026
Вчера, 23:36
2
Стало известно, с кем сыграет Украина в случае выхода на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
7
«Зенит» зимой может лишиться трех основных игроков
Вчера, 23:15
3
РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 22:46
6
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
Вчера, 22:19
3
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
Вчера, 22:09
24
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
Вчера, 21:55
2
Реакция ЦСКА на новость о 500-миллионном предложении по Пестрякову
Вчера, 21:23
1
Все новости
Все новости
Игнатьев определил лучшего российского тренера
00:33
«Акрон» с опозданием вылетел на игру с «Зенитом»: «Сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу»
Вчера, 23:00
6
РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 22:46
6
Дзюбу назвали главной звездой РПЛ
Вчера, 21:51
3
Спартаковец Ву объяснил, зачем учит русский язык: «Это уважение к клубу и России»
Вчера, 21:39
3
Реакция ЦСКА на новость о 500-миллионном предложении по Пестрякову
Вчера, 21:23
1
Мостовой: «К сожалению, я не нужен нашему футболу»
Вчера, 21:09
41
РПЛ. «Ахмат» минимально обыграл «Оренбург» (1:0)
Вчера, 20:53
5
Корнеев выявил странное явление в российском футболе
Вчера, 20:13
1
Губерниев рассказал, какое пиво предпочитает
Вчера, 19:39
13
Батраков объяснил, почему не перейдет в другой российский клуб
Вчера, 19:27
6
Жена Карпина прояснила отношения мужа с Гусевым
Вчера, 18:48
4
«Краснодар» хочет купить полузащитника «Локомотива»
Вчера, 18:38
1
Пономарев оскорбил игроков «Динамо»
Вчера, 18:25
4
Карпин был против Гусева в своем штабе в «Динамо»
Вчера, 18:13
9
Кисляку предрекли трансфер в «Зенит»
Вчера, 17:44
13
У «Спартака» потребовали миллиард рублей за футболиста «Акрона»
Вчера, 17:26
24
Список дисквалифицированных на 18-й тур РПЛ
Вчера, 17:15
Ещенко определил фаворита матча «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 17:06
7
Умяров назвал человека, в теле которого он хотел бы побывать
Вчера, 16:28
14
«Спартак» ведет переговоры по трансферу воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:15
12
ЦСКА предложил полмиллиарда рублей за 18-летнего игрока «Акрона»
Вчера, 16:09
8
Тюкавин – о переходе Денисова из «Спартака» в «Динамо»: «Буду рад, русский парень»
Вчера, 16:01
3
«Его заставили»: Бубнов отреагировал на извинения Гусева перед Карпиным
Вчера, 15:26
4
В Италии рассказали, почему никто не покупает Сперцяна из «Краснодара»
Вчера, 15:06
4
«Это не вопрос денег»: Генич объяснил уход Баринова из «Локо» в ЦСКА
Вчера, 14:40
7
«Успехов, Валера»: Романцев прокомментировал уход Карпина из «Динамо»
Вчера, 14:26
3
Тюкавин высказался о возможном отъезде в Европу летом
Вчера, 14:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 