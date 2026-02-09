Селюк – о новичке «Зенита»: «Вендел может показаться ребенком в сравнении с ним»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о новом форварде «Зенита» Джоне Дуране.

Петербуржцы арендовали его с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Дуран был хорошим футболистом, но не знаю какой он сейчас. Он ушeл из АПЛ в Саудовскую Аравию в 20 лет, где по дисциплине ему было сложно из-за определeнных законов мусульманского мира.

Дальше он пошeл в Турцию, где, видимо, такое творил, что от него избавились. Если от футболиста избавляются каждые полгода, то это странно. Думаю, его ещe и взяли за большие деньги.

Я сейчас говорил про менталитет. Если брать футбольные качества, то Дуран сильнее Соболева. Главное, чтобы потом не было проблем в раздевалке. Чтобы Дуран не начал карнавалить. Вендел может показаться ребeнком в сравнении с ним.

Но, может быть, Дуран взялся за ум и будет профессионалом, тогда «Зенит» от этого выиграет. Если не будет профессионалом, то нет», – заявил Селюк.