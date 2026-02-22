Введите ваш ник на сайте
  «Людям тяжело»: Селюк рассказал о дорогой коммуналке в Испании

«Людям тяжело»: Селюк рассказал о дорогой коммуналке в Испании

Вчера, 18:11
37

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о коммунальных платежах в Испании. Он живет в Барселоне.

– Ха, был такой фильм «Вам и не снилось». Скажем так, намного дороже, чем в России. Но футболистам нечего плакать, у них зарплаты достаточно большие в России, они могут содержать весь свой подъезд как минимум.

– Сколько примерно в общей сложности? В России некоторым пришли счета в 200 евро за двухкомнатные квартиры.

– 200 евро? Тут только за консьержа платишь тысячи полторы. Я уж не говорю про остальное. Электричество и газ выходят примерно 350 евро, может, 400. Но все зависит от размера квартиры, от того, как ты всем этим пользуешься. У кого-то полы с подогревом, у кого-то свет горит на постоянной основе, кто-то экономит. При этом средняя зарплата по Испании – 1500-2000 евро. Но чтобы ребенок ходил в школу, надо платить 1400 евро в месяц.

– И как там люди тогда выживают?

– Я не проводил социальный опрос, но людям тяжело.

Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Селюк Дмитрий
neim
1771774578
Лучше бы рассказал, как в России людям тяжело. Да нафиг оно надо, Испания ближе ведь ... (((.
Ответить
Айболид
1771774802
С недавнего времени цена на ЖКУ - одна из наболевших тем сайта .
Ответить
Интерес
1771775181
А нелюдям каково, типа беглых?
Ответить
VVM1964
1771778191
Ну можно конечно вспомнить какую непосильную ношу тянет Дивеев платят 400т. аренды в месяц за квартиру!))... Смущает однако, как активизировались новости о ЖКХ, а ведь по словам главы ФАС никакого подорожания ЖКХ ещё не было - это нас только ждёт в октябре этого года...
Ответить
mutabor0992
1771798820
Селюк-3.14 ЗДЮК!Не щекочи нам мошонку!!!Ты чей то заказ выполняешь?Осел пользованный.
Ответить
нейтральныйкакникто
1771813926
Но чтобы ребенок ходил в школу, надо платить 1400 евро в месяц. а в РФ надо кредит брать
Ответить
нейтральныйкакникто
1771814164
Хочет сказать , вся зарплата уходит на консьержа и на учебу ребёнка???? Селюк , ты скорее всего ******. который .......(врёт)
Ответить
Бумбраш
1771837797
Какие ужасные условия в Испании, катастрофа,я аж слезу пустил, бедные гешпацы.. только вот нам зачем эта информация?
Ответить
