«Людям тяжело»: Селюк рассказал о дорогой коммуналке в Испании

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о коммунальных платежах в Испании. Он живет в Барселоне.

– Ха, был такой фильм «Вам и не снилось». Скажем так, намного дороже, чем в России. Но футболистам нечего плакать, у них зарплаты достаточно большие в России, они могут содержать весь свой подъезд как минимум.

– Сколько примерно в общей сложности? В России некоторым пришли счета в 200 евро за двухкомнатные квартиры.

– 200 евро? Тут только за консьержа платишь тысячи полторы. Я уж не говорю про остальное. Электричество и газ выходят примерно 350 евро, может, 400. Но все зависит от размера квартиры, от того, как ты всем этим пользуешься. У кого-то полы с подогревом, у кого-то свет горит на постоянной основе, кто-то экономит. При этом средняя зарплата по Испании – 1500-2000 евро. Но чтобы ребенок ходил в школу, надо платить 1400 евро в месяц.

– И как там люди тогда выживают?

– Я не проводил социальный опрос, но людям тяжело.