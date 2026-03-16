Прояснилась судьба Флика и Деку на фоне победы Лапорты на выборах

Жоан Лапорта выиграл выборы президента «Барселоны». На этом фоне инсайдер Фабрицио Романо раскрыл будущее главного тренера Ханса-Дитера Флика и спортивного директора Деку.
И Флик, и Деку остаются в клубе. Они изначально были частью долгосрочных планов Лапорты.
- Лапорта избран в третий раз – ранее он возглавлял клуб в 2003-2010 и 2021-2026 годах. При этом в 2025 году Лапорта говорил, что он «не Путин» и не будет баллотироваться на новый срок.
- Проигравший выборы Фонт обещал вернуть в каталонский клуб нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за американский «Интер Майами».
- «Барселона» лидирует в чемпионате Испании и претендует на победу в Лиге чемпионов.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо