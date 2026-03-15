Опросы голосовавших показали, кто выиграл президентские выборы в «Барселоне»

В Каталонии состоялись выборы президента «Барселоны». Подсчет голосов продолжается, сообщает ютуб-канал клуба.
Если судить по опросам голосовавших, то победителем стал Жоан Лапорта, действующий президент каталонского клуба. Он набрал 66,6% голосов, опередив конкурента Виктора Фонта.
- Функционер избран в третий раз – ранее он возглавлял клуб в 2003-2010 и 2021-2026 годах. При этом в 2025 году Лапорта говорил, что он «не Путин» и не будет баллотироваться на новый срок.
- Проигравший выборы Фонт обещал вернуть в каталонский клуб нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за американский «Интер Майами».
- «Барселона» лидирует в чемпионате Испании и претендует на победу в Лиге чемпионов.
