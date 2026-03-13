«Барселона» заинтересовалась игроком «Челси»

Правый вингер Педру Нету может сменить «Челси» на «Барселону».

В каталонском клубе высоко ценят качества 26-летнего футболиста – универсальность и результативность.

Также в «Барсе» впечатлены скоростью португальца и его умением дестабилизировать оборону.