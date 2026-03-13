«Барселона» заинтересовалась игроком «Челси»

Правый вингер Педру Нету может сменить «Челси» на «Барселону».
В каталонском клубе высоко ценят качества 26-летнего футболиста – универсальность и результативность.
Также в «Барсе» впечатлены скоростью португальца и его умением дестабилизировать оборону.
- В этом сезоне Нету забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.
- «Челси» купил его в августе 2024 года за 60 миллионов евро.
- Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года.
- До «Челси» он выступал за «Вулверхэмптон», «Лацио», «Брагу».
Источник: Mundo Deportivo