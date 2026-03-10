Булыкин высказался о контакте Мбаппе с Оксаной Самойловой

10 марта, 20:38
5

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на скандальный эпизод с участием нападающего «Реала» Килиана Мбаппе и блогерши Оксаны Самойловой.

  • Французский футболист задел плечом жену Джигана на выходе из отеля в Париже.
  • В России призвали отменить Мбаппе после инцидента с Самойловой.

– Я думаю, ему это было неинтересно – больше интересно для наших звезд, наверное, для Самойловой в том числе. Хотела засветиться, придумать какой‑то инфоповод.

Я думаю, он не знал, кто она такая. Новость хотели сделать, но получилась Оксана в отрицательном ключе.

Конечно, до таких звезд, как Килиан, просто так не дотянуться – и пошли на разные ухищрения, которые не помогли. Но, учитывая, что хотели инфоповод, начали раздувать.

Все хотят попиариться на футболистах мирового уровня. Ничего нового. Высосано из пальца для российской аудитории.

– Были ли у вас такие случаи, когда вы пересекались со звездой?

– Это часто происходит не только в Москве, но и за границей. В этом нет ничего такого: никто не устраивает лишних инфоповодов вроде: «Вот я столкнулся лицом к лицу с тем‑то или с тем‑то».

Хотели на славе Мбаппе что‑то сделать – какую‑то новость. Я думаю, если ее никто не будет разгонять, то она никому и не нужна будет.

Источник: «РБ Спорт»
Реал Булыкин Дмитрий Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
Fju-2
1773166050
В чём прикол спрашивать у Булыкина про какую-то Самойлову? У него есть должность в РФС - "офицер по профилактике и борьбе с договорными матчами". Сейчас кучу арбитров не допустили до судейства и возбудили дела. Казалось бы можно поинтересоваться этими профильными вопросами.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773167914
РФСПРФ Джиган пригрозил на видео Мбаппе что приедет с ним разобраться, так как хорошо знает столицу Португалии ⚽️❝ — Перестань говорить странные вещи. Что ты чувствуешь психосферу, или что ты в чьих-то блёклых воспоминаниях о городе... Хватит! — Учитывая как долго я примирялся со своим естеством, ради тебя, Марти, я всё не разрушу. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) https://citaty.info/quote/587545
VVM1964
1773168907
Однозначно !
алдан2014
1773190378
Слабенько как то,плечом задел. Надо было покруче загнуть. Хлопнул по филейному месту,к примеру
