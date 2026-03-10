Булыкин высказался о контакте Мбаппе с Оксаной Самойловой

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на скандальный эпизод с участием нападающего «Реала» Килиана Мбаппе и блогерши Оксаны Самойловой.

Французский футболист задел плечом жену Джигана на выходе из отеля в Париже.

В России призвали отменить Мбаппе после инцидента с Самойловой.

– Я думаю, ему это было неинтересно – больше интересно для наших звезд, наверное, для Самойловой в том числе. Хотела засветиться, придумать какой‑то инфоповод.

Я думаю, он не знал, кто она такая. Новость хотели сделать, но получилась Оксана в отрицательном ключе.

Конечно, до таких звезд, как Килиан, просто так не дотянуться – и пошли на разные ухищрения, которые не помогли. Но, учитывая, что хотели инфоповод, начали раздувать.

Все хотят попиариться на футболистах мирового уровня. Ничего нового. Высосано из пальца для российской аудитории.

– Были ли у вас такие случаи, когда вы пересекались со звездой?

– Это часто происходит не только в Москве, но и за границей. В этом нет ничего такого: никто не устраивает лишних инфоповодов вроде: «Вот я столкнулся лицом к лицу с тем‑то или с тем‑то».

Хотели на славе Мбаппе что‑то сделать – какую‑то новость. Я думаю, если ее никто не будет разгонять, то она никому и не нужна будет.