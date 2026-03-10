В России призвали отменить Мбаппе после инцидента с Самойловой

Мария Погребняк, бывшая жена экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, отреагировала на контакт Килиана Мбаппе с Оксаной Самойловой.

Французский футболист задел плечом российскую блогершу на выходе из отеля в Париже.

«Все так восторженно пишут о том, как Оксана Самойлова случайно «столкнулась» с Килианом Мбаппе, выходя из отеля.

Но почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги.

А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?» – написала Мария Погребняк в своем телеграм-канале.