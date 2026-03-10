В России призвали отменить Мбаппе после инцидента с Самойловой

Мария Погребняк, бывшая жена экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, отреагировала на контакт Килиана Мбаппе с Оксаной Самойловой.
- Французский футболист задел плечом российскую блогершу на выходе из отеля в Париже.
«Все так восторженно пишут о том, как Оксана Самойлова случайно «столкнулась» с Килианом Мбаппе, выходя из отеля.
Но почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги.
А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?» – написала Мария Погребняк в своем телеграм-канале.
- Мбаппе из-за травмы не играет с 21 февраля.
- У него растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 33 матча, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
- Сообщалось, что Килиан поставил ультиматум клубу.
Источник: телеграм-канал Марии Погребняк