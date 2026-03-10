  • В России призвали отменить Мбаппе после инцидента с Самойловой

В России призвали отменить Мбаппе после инцидента с Самойловой

10 марта, 15:56
11

Мария Погребняк, бывшая жена экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, отреагировала на контакт Килиана Мбаппе с Оксаной Самойловой.

  • Французский футболист задел плечом российскую блогершу на выходе из отеля в Париже.

«Все так восторженно пишут о том, как Оксана Самойлова случайно «столкнулась» с Килианом Мбаппе, выходя из отеля.

Но почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги.

А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?» – написала Мария Погребняк в своем телеграм-канале.

  • Мбаппе из-за травмы не играет с 21 февраля.
  • У него растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция.
  • В этом сезоне форвард провел за «Реал» 33 матча, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
  • Сообщалось, что Килиан поставил ультиматум клубу.

Еще по теме:
Арбелоа оценил роль Мбаппе в игре «Реала»
Топ-10 самых дорогих футболистов Примеры после обновления Transfermarkt 4
«Реал» сообщил, смогут ли Мбаппе и Беллингем сыграть с «Манчестер Сити»
Источник: телеграм-канал Марии Погребняк
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Мбаппе Килиан
Semenycch
1773147632
Провокаторы, где толчок?
Ответить
опус 2
1773147640
Бомбардир до крайней степени желтизны скатился !
Ответить
Karpathian
1773148179
ммммакак
Ответить
lek!
1773149948
Не фига ходить как по красной ковровой дорожке , она думала ее все пришли снимать ? Он прост ее обошел и слегка тронул ее на его месте Я бы в нее ногой засодил .
Ответить
DeStar
1773150285
хахахаха, коснулись королевы которую за пределами рф знают разве что в КЗ да Беларуси и то нах никому не нужна, даже джиган хоть песенки поёт а эта что?) не спорю, если б он реально толкнул плечом или руками агрессивно, я бы сказал что он дурик, но *** твою мать, в метро зайдите в час пик или в автобус. Там толчки похлеще будут, а тут коснулись королевы))
Ответить
Интерес
1773150298
Ну что оттолкнул-это преувеличение, а что быд?ло-удивления не вызывает. "Лучший по профессии" не обязательно должен быть в жизни человеком высокой культуры поведения, а в футболе чаще всего-ровно наоборот.
Ответить
subbotaspartak
1773151572
Сколько работы проделано, с ума сойти, Чтобы у Мбаппе встать на пути. До этого был один, Головин.
Ответить
Александр.Т.
1773155781
Кто такая Самойлова?
Ответить
Anton1969
1773400689
Мария, идите к окулисту!!! Вы слепая курица!!!
Ответить
Главные новости
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
6
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
8
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Промес признался в совершении преступления
18:10
24
Все новости
Все новости
ФотоСамые дорогие составы Примеры после обновления Transfermarkt
20:37
Флик сделал важное заявление о будущем в «Барселоне»
16:43
1
Лапорта высказался о продлении контракта с Фликом
13:34
Арбелоа оценил роль Мбаппе в игре «Реала»
09:49
ФотоТоп-10 самых дорогих футболистов Примеры после обновления Transfermarkt
01:26
4
ФотоТоп-10 самых подорожавших футболистов Примеры по версии Transfermarkt
Вчера, 23:46
«Реал» может заплатить 160 миллионов за игрока «Баварии»
Вчера, 22:32
1
ФотоТоп-10 самых подешевевших футболистов Примеры по версии Transfermarkt
Вчера, 22:14
1
Анчелотти – Вальверде: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта»
Вчера, 19:56
Захарян подорожал на 33 процента
Вчера, 17:17
4
Прояснилась судьба Флика и Деку на фоне победы Лапорты на выборах
Вчера, 08:58
1
ФотоИгрока «Хетафе» удалили за обхват члена соперника
Вчера, 00:16
10
Опросы голосовавших показали, кто выиграл президентские выборы в «Барселоне»
15 марта
1
Примера. «Барса» разобралась с «Севильей» (5:2) и укрепилась в лидерах, у Рафиньи хет-трик
15 марта
1
ФотоРеакция Мбаппе на фото Анри из тренажерного зала
15 марта
1
Арбелоа прокомментировал крупную победу «Реала» над «Эльче»
15 марта
3
Примера. «Реал» разгромил «Эльче», Гюлер забил со своей половины поля
15 марта
1
Агент Захаряна объяснил постоянные травмы игрока
14 марта
Кандидат в президенты «Барсы» выступил с предвыборными обещаниями
14 марта
«Барселона» заинтересовалась игроком «Челси»
13 марта
«Барселона» намерена усилить три позиции
13 марта
Раскрыты шесть трансферных целей «Реала» на лето
13 марта
4
Стало известно, кто заблокировал зимний уход Захаряна из «Сосьедада»
13 марта
ВидеоБлогерша Самойлова – о «замесе с Мбэпе»: «Нахрена он зашел в мой крутящийся отсек?»
13 марта
11
Назван самый недооцененный игрок в мире
12 марта
1
Захарян может сменить Испанию на другую европейскую страну
12 марта
1
Куртуа прокомментировал информацию, что игроки «Реала» «сливали» Алонсо
12 марта
Реакция агента Холанда на возможный трансфер в «Барселону»
12 марта
Все новости
